Il derby emiliano tra Bologna e Parma si annuncia infuocato: domenica 8 febbraio alle 12:30, lo storico Stadio Renato Dall'Ara farà da cornice al match valido per la 24ª giornata della Serie A 2025/26. Un confronto che richiama antichi sapori di provincia, con gli uomini di Italiano chiamati a difendere il fortino contro una Parma in cerca di punti preziosi sotto la regia di Cuesta.

Le probabili formazioni di Bologna-Parma

Mister Italiano conferma la fiducia a Skorupski, pronto a riprendere posto fra i pali rossoblù dopo la squalifica. La linea a quattro davanti a lui sarà composta da Zortea, Casale, Heggem e Miranda; in mediana agiranno Ferguson e Freuler, entrambi col ruolo di equilibratori e qualche pensiero alla lista diffidati (insieme a Cambiaghi).

Sulla trequarti, sono pronti Orsolini, Odgaard e Rowe a supportare Castro, giovane bomber argentino che vestirà ancora la numero 9. In panchina attese soluzioni di qualità come Pessina, Bernardeschi e Cambiaghi, con Lucumi ancora da valutare.

Il Parma allenato da Cuesta si schiera con Corvi in porta, Delprato e Circati centrali, Troilo e Valeri sulle corsie. A presidio della mediana Keita e Sorensen insieme al regista Bernabè, mentre il tridente avanzato vedrà Ondrejka e Oristanio alle spalle di Pellegrino. Suzuki resta in dubbio, Frigan e Ndiaye da valutare, con Valenti previsto per la 27ª e Almqvist per la 32ª giornata. Panchina ampia per i crociati, con Estevez, Cremaschi e Mikolajewski possibili soluzioni durante la gara.

Quote della partita: Bologna favorito nei pronostici

I favori dei pronostici sono dalla parte dei rossoblù: William Hill quota il successo interno a 1.60, un segno che conferma la fiducia degli analisti sulle chance della squadra di Italiano davanti al proprio pubblico. Il pareggio è proposto a 3.80, mentre la vittoria esterna degli uomini di Cuesta è data a 5.00, un rischio da vero outsider secondo gli operatori di gioco.

Il fattore campo e la continuità degli interpreti offensivi spingono le quote verso l'Emilia orientale.

Castro, Odgaard e Rowe: i motori del nuovo Bologna

Santiago Castro si prende sempre più la scena tra i felsinei: alla sua seconda stagione in Italia, il ventunenne argentino ha raccolto 6 reti e 2 assist in 20 presenze, di cui 14 da titolare. Castro gioca con la personalità di chi vuole lasciare il segno, totalizzando già 27 tiri e un importante lavoro di squadra con 211 passaggi totali (16 chiave). Il suo senso del gol e la capacità di inserirsi nelle trame offensive evidenziano anche una buona percentuale nei dribbling (9 riusciti su 15 tentati), oltre a una presenza costante in area, con 69 duelli vinti e la media di quasi un fallo subito a partita.

Al suo fianco, Jens Odgaard conferma lo stile da incursore: il danese ha già raccolto 4 gol e 1 assist in 18 apparizioni, dimostrando grande disponibilità tra il ruolo di trequartista e quello di ala. Odgaard risulta prezioso nei ripiegamenti (14 tackle, 4 intercetti) e offre profondità alla manovra, con 19 dribbling tentati e 6 riusciti. Il contributo realizzativo rimane importante, mentre la cifra nei duelli vinti (69 su 156) conferma come il norvegese non si tiri mai indietro nel corpo a corpo con le retroguardie avversarie.

Jonathan Rowe, classe 2003 in rapido inserimento nello scacchiere di Italiano, ha sommato fin qui 14 gettoni e 784 minuti, mostrando doti da funambolo sull’esterno: 17 dribbling completati su 37 totali e una vivacità che gli ha permesso di guadagnare 24 falli.

Nonostante la casella reti sia ancora ferma a quota zero, Rowe partecipa alla manovra con costanza (206 passaggi, 9 chiave) e garantisce profondità offensiva, vincendo 62 duelli su 123 e procurandosi due cartellini gialli a testimonianza della sua aggressività sulle fasce.

Pellegrino e Oristanio: le chance crociate

Tra le fila crociate, Mateo Pellegrino si conferma terminale offensivo imprescindibile: in 23 presenze (21 da titolare) ha già confezionato 6 reti, firmando anche un assist.

L’argentino ha nel fisico statuario (193 cm per 85 kg) un’arma per i duelli: 151 contrasti vinti su 356 e 44 falli subiti sono il marchio di fabbrica di un centravanti che sa lottare e rendersi pericoloso, anche su palla inattiva (un rigore realizzato in stagione). La sua capacità di tenere palla e coinvolgere i compagni si riflette nei 313 passaggi complessivi e nei 17 dribbling riusciti su 29.

Gaetano Oristanio, invece, agisce da collante tra centrocampo e attacco: in 13 presenze ha mostrato visione di gioco (7 chiavi su 112 passaggi), senza ancora trovare la via del gol. Ottimo nel dribbling (11 su 21), l’ex Inter svolge un lavoro utile sia in interdizione (8 tackle) che in fase di costruzione, lasciando intravedere spiragli di qualità, nonostante una valutazione media finora ferma a 6.62.