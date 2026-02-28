Il campionato di Premier League regala la sua 28ª giornata alle 13:30 di sabato 28 febbraio con la sfida tra Bournemouth e Sunderland, in programma al Vitality Stadium. Gli Cherries ospitano i Black Cats in quello che si annuncia un confronto importante per la zona centrale della classifica inglese, dove ogni punto può diventare decisivo nella lotta salvezza e nelle ambizioni di rincorsa delle due squadre.

Tra le due compagini, Bournemouth arriva all’appuntamento con i favori del pronostico e la consapevolezza di poter contare su una rosa rinnovata e su elementi offensivi in crescita come Adli ed Evanilson.

Sunderland, invece, proverà a strappare punti preziosi in trasferta, puntando oltre che sul talento di Le Fée anche sulla vivacità di Isidor e sulla freschezza di Angulo.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Sunderland

La cabina di regia di entrambe le squadre sarà affidata ai nuovi innesti e ai volti già noti della Premier League. I padroni di casa di Bournemouth potrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1, disegnando davanti a Petrovic la linea difensiva composta da Jimenez, Hill, Senesi e Truffert, mentre Scott e Adams agiranno in mediana. Sulla trequarti troviamo Rayan, Kroupi e Adli a sostegno della punta Evanilson, il cui fiuto del gol resta una delle chiavi di volta della stagione dei rossoneri della costa sud.

Dalla parte opposta, il Sunderland dovrebbe rispondere con un più prudente 4-1-4-1. Tra i pali spazio a Roefs, difesa con Geertruida, Ballard, Alderete e Hume; Sadiki farà da schermo davanti alla difesa, supportato dagli intermedi Talbi, Diarra, Le Fée e Angulo, con Isidor unico riferimento avanzato per la formazione biancorossa.

Quote: Bournemouth avanti nelle previsioni degli operatori

I bookmaker sembrano avere pochi dubbi sull’equilibrio dei valori in campo: William Hill quota il successo interno del Bournemouth a 1.80, il pareggio a 3.60, mentre il colpo esterno del Sunderland paga 4.00.

Anche Bet365 segue una linea analoga, con l’1 dei Cherries offerto a 1.75, la X a 3.80 e il successo esterno dei Black Cats a 4.50. Numeri che fotografano Bournemouth come favorita del match, ma con gli ospiti capaci di tutto in caso di partita impostata sull’intensità e le ripartenze.

Statistica e rendimento: focus su Adli, Evanilson, Le Fée, Angulo e Isidor

Amine Adli è una delle note più colorate nello spartito offensivo di Bournemouth: il franco-marocchino, classe 2000, ha raccolto finora 23 presenze, anche se solo 9 da titolare, mettendo insieme 3 reti e 1 assist in 923 minuti.

La duttilità di Adli gli permette di essere impiegato sia come esterno che come trequartista, e la sua predisposizione al dribbling (17 tentativi, 7 riusciti), unita a una buona partecipazione (150 duelli totali, 80 vinti), testimonia un impatto progressivamente crescente sulla stagione dei Cherries.

A fargli da spalla è Evanilson, uomo d’area: il brasiliano compie 26 anni nell’autunno 2025 e in Premier League ha già messo a referto 5 gol in 25 presenze e quasi 2000 minuti. Evanilson è spesso punto di riferimento per il gioco spalle alla porta, come confermano i 201 duelli complessivi (74 vinti) e i 23 passaggi chiave per i compagni. La sua pericolosità si riflette anche nelle 41 conclusioni totali, di cui 18 inquadrate tra i pali.

Da lui passa gran parte delle aspettative dei tifosi locali.

Sul fronte Sunderland, la fantasia e le geometrie di Enzo Le Fée rappresentano un importante fattore d’equilibrio e imprevedibilità. Cresciuto in Bretagna e approdato alla corte dei Black Cats, nella stagione in corso vanta 32 passaggi chiave e 4 assist, senza dimenticare 4 gol, 3 dei quali dal dischetto. Le Fée si conferma una risorsa preziosa anche alla voce recuperi (59 tackle, 21 intercetti), a conferma della completezza del suo contributo in mezzo al campo.

È invece ancora in fase di rodaggio Nilson Angulo, ventiduenne ecuadoregno schierato nelle ultime gare come esterno offensivo: 162 minuti in campo in stagione, 3 tiri (2 nello specchio), numeri ancora da limare ma utili a dare profondità alle scelte di formazione.

In avanti, Wilson Isidor (4 gol in 24 presenze) alterna presenze nella formazione titolare a subentri dalla panchina: l’attaccante francese offre soprattutto profondità alla manovra ma dovrà migliorare la percentuale di duelli vinti (39 su 137) per incidere ancora di più nello scacchiere offensivo dei Black Cats.