L’atmosfera si fa rovente all’Amex Stadium: sabato 8 febbraio alle ore 15, Brighton e Crystal Palace apriranno il sipario sulla venticinquesima giornata di Premier League. Due squadre divise da una rivalità accesa, pronte a giocarsi punti pesanti in chiave classifica sotto il cielo d’inverno del Sussex.

Le probabili formazioni di Brighton-Crystal Palace

Lo scacchiere di partenza vede i Seagulls affidarsi al loro 4-3-3: tra i pali Bart Verbruggen, protetto da una linea difensiva composta da Kadioglu, van Hecke, il capitano Dunke De Cuyper. In mezzo al campo agiranno Ayari, Baleba e Pascal Gross, con il tridente offensivo formato dal talento nipponico Kaoru Mitoma e dalle frecce Georginio Rutter e Danny Welbeck.

Crystal Palace si presenta invece con un 3-4-2-1 abbottonato, dove Henderson difenderà la porta alle spalle del trio Richards, Lacroix, Riad. Sulle corsie largo a Munoz e Mitchell, con Hughes e Lerma in regia. Davanti, l’estro di Ismaila Sarr e Brennan Johnson a supporto della tecnica di Yeremy Pino, pronto a infilarsi tra le maglie avversarie.

Quote e pronostici: Seagulls favoriti per i bookmaker

I riflettori dei bookmaker si accendono soprattutto sul Brighton: William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 1.95, il pareggio a 3.40 e il blitz esterno delle Eagles a 3.60.

Un equilibrio sottile, ma che vede proprio i Seagulls leggermente avanti nelle previsioni, forti anche del fattore Amex e degli uomini chiave di Roberto De Zerbi, chiamati a rispondere con qualità e fame di punti.

Le statistiche dei protagonisti: Mitoma, Rutter e Welbeck per Brighton; Sarr, Pino e Johnson per il Palace

Il Brighton, chiamato a confermare il pronostico dei bookmaker, punterà come sempre sulla verve di Kaoru Mitoma: il giapponese, utilizzato in 14 partite stagionali (11 da titolare), si è confermato tra i leader della manovra con 2 gol, 1 assist e ben 20 passaggi chiave su 327 complessivi.

Pur alternando momenti di brillantezza nel dribbling (17 riusciti su 41 tentativi), Mitoma ha vinto 40 dei 120 duelli totali, segno di una certa predisposizione al sacrificio anche in fase di non possesso.

Poca lucidità sottoporta per Georginio Rutter, due soli gol in 22 presenze (di cui 17 dal primo minuto) ma molto incisivo nella creazione di occasioni: 19 sono stati i passaggi-chiave, 24 dribbling riusciti su 54 tentativi e 88 duelli vinti su 222. L’attaccante francese si distingue anche per la generosità – ben 21 tackle e 7 intercetti – e una forte presenza nel pressing alto, molto gradita al tecnico toscano.

Chi però ha sorpreso sulla via del gol è Danny Welbeck: 8 reti in 23 apparizioni, quasi sempre presente dal primo minuto.

L’attaccante inglese ha mostrato buona precisione nelle conclusioni (14 tiri nello specchio su 28) e si è tolto la soddisfazione di segnare anche dagli undici metri, pur avendo sbagliato due penalty. Il suo carisma in area si riverbera nei contrasti, anche se i soli 38 duelli vinti su 113 lo collocano più come finalizzatore che come uomo di lotta lontano dai sedici metri.

Per gli ospiti, lo spagnolo Yeremy Pino si candida a metronomo della trequarti: in 22 partite ha messo insieme 2 gol e un assist, messi in risalto da 35 passaggi-chiave su 602 effettuati. Pino dimostra una buona propensione al duello (83 vinti su 207) e una tendenza ad attaccare con profitto l’area (16 dribbling positivi sui 36 tentati).

In mediana anche Ismaila Sarr offre spunti pericolosi: 4 reti, 1 assist e tante accelerazioni che hanno fruttato 8 tiri nello specchio sui 18 tentati. Sarr si distingue per energia e coraggio (48 contrasti vinti su 120), sapendo essere prezioso tanto in fase offensiva quanto nel recupero palla.

Attenzione infine a Brennan Johnson, volto nuovo nel Palace dopo il trasferimento a stagione iniziata. Nei primi 5 match in maglia Eagles, l’ex Tottenham non ha ancora trovato la via del gol ma ha già messo insieme 6 tiri e 3 passaggi chiave in 418 minuti. Il suo inserimento nei meccanismi offensivi della squadra potrebbe rivelarsi un fattore in questa delicata sfida tra formazioni alla ricerca della svolta decisiva.