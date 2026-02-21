Sotto le luci dell’Unipol Domus, Cagliari e Lazio si preparano a darsi battaglia nella 26ª giornata di Serie A, in calendario venerdì 21 febbraio alle 20:45. La sfida mette di fronte i sardi di Pisacane, desiderosi di punti per risalire la china, ai biancocelesti di Sarri, a caccia di rilancio dopo una stagione vissuta tra alti e bassi. Il teatro di Cagliari richiama tradizione e passione: qui, dove il vento del Mediterraneo spinge sempre forte, le aquile laziali troveranno una squadra decisa a non fare sconti e un pubblico che, ogni volta, si trasforma nel dodicesimo uomo.

Le probabili formazioni di Cagliari-Lazio

Senza Gaetano (fuori almeno fino alla 28ª giornata), Pisacane si affida a una mediana tutta corsa e inserimenti. Davanti a Caprile si accende il 4-3-3, con Zappa e Obert terzini e la coppia centrale Ze Pedro-Mina (Rodriguez resta alternativa al brasiliano). A centrocampo Adopo, Mazzitelli e Sulemana (Folorunsho pronto a subentrare dalla panchina). Il tridente offensivo vede Palestra e la stella turca Kilicsoy ai lati di Sebastiano Esposito, terminale centrale e uomo chiamato a dare peso in area avversaria. In panchina, oltre allo stesso Folorunsho, anche Pavoletti e Idrissi per possibili svolte offensive a gara in corso.

Sarri ritrova Romagnoli dopo la squalifica, importante tassello nella difesa a quattro che vedrà Provedel in porta, Marusic sulla destra, Provstgaard (preferito su Patric) e Pellegrini esterni.

In mezzo, Cataldi in leggero vantaggio su Rovella per una maglia da regista, ai fianchi Dele-Bashiru e Taylor. In avanti saranno Isaksen, Maldini e Noslin a comporre il tridente biancoceleste, con Zaccagni da monitorare in ballottaggio sulla fascia sinistra. Le assenze pesanti di Gila in difesa e Lazzari sugli esterni costringono Sarri a scelte obbligate ma la Lazio, anche così, rimane formazione di qualità in ogni reparto.

Quote della partita: biancocelesti avanti nei pronostici

Secondo i principali bookmaker, la Lazio parte con i favori del pronostico all’Unipol Domus: William Hill quota la vittoria laziale a 2.30, il successo dei rossoblù a 3.30 e il pari a 3.00.

Simili le indicazioni di Bet365 (2 a 2.35, 1 a 3.40, X a 3.00) e Bwin (ospiti a 2.35, padroni di casa a 3.20, pareggio a 3.10). Un equilibrio che fotografa la natura combattuta del match, ma col vento leggermente a favore delle aquile capitoline, forti della qualità offensiva e della capacità di colpire anche in contropiede.

Le statistiche dei protagonisti: Esposito, Kilicsoy e il duo Isaksen-Noslin

Il Cagliari si aggrappa alle intuizioni e al dinamismo di Sebastiano Esposito, 23 anni, chiamato a trascinare la manovra offensiva dei sardi.

Numeri alla mano, il giovane attaccante ex Inter ha già collezionato 24 presenze in maglia rossoblù, di cui 22 da titolare e 1.720 minuti complessivi. Tre le reti segnate in Serie A, impreziosite da quattro assist e ben 45 occasioni chiave create – dato che lo posiziona tra gli elementi più creativi in rosa. Esposito non fa mai mancare il suo contributo neanche in fase di pressing (37 tackle, 7 intercetti, 3 palloni bloccati), e con 13 dribbling completati su 30 tentativi conferma una certa confidenza nell’uno contro uno. Il dato sui duelli vinti (101 su 201) e sui falli subiti (34) rispecchia una presenza costante tra le maglie delle difese rivali.

Accanto a lui, fari puntati anche sul talento turco Semih Kilicsoy: alla prima vera stagione italiana, il classe 2005 si è adattato con flessibilità.

Le sue prestazioni sono in netta crescita, con 16 presenze in campionato (8 da titolare) e quattro gol all’attivo in appena 718 minuti. Otto i tiri finiti nello specchio e una percentuale dribbling positiva (8 riusciti su 17). Kilicsoy fa sentire la presenza anche nel pressing alto (96 duelli giocati, 28 vinti), pur mostrando ancora margini di miglioramento nello sviluppo dell’azione e nella gestione delle nuove fasi tattiche richieste dalla Serie A.

Dall’altra parte Sarri si affida all’estro di Gustav Isaksen: l’attaccante danese, impiegato già 19 volte in stagione (12 da titolare), vanta 3 gol e un assist in campionato. Nei suoi 1.066 minuti complessivi è spesso risultato tra i più pericolosi dei biancocelesti, con 13 tiri nello specchio e 48 dribbling tentati, 17 dei quali andati a segno.

Isaksen si distingue anche per i movimenti senza palla (74 duelli vinti su 150) e per la capacità di guadagnare falli (38 subiti), risultando uno degli attaccanti più seguiti dagli avversari sulla trequarti.

In odor di titolarità anche Tijjani Noslin, fondamentale nella rotazione offensiva di Sarri. L’olandese, utilizzato spesso da subentrato (14 volte su 18), ha comunque trovato la via del gol in due occasioni, oltre a procurarsi un calcio di rigore. Con una media di 6.66 e 533 minuti giocati, Noslin ha dimostrato capacità di impatto immediato e attenzione ai dettagli, come confermano gli 8 passaggi chiave e i 7 dribbling riusciti su 15 tentati nelle sue apparizioni.