Il Cagliari ha ottenuto un prezioso 0-0 contro la Lazio, un risultato che il tecnico Fabio Pisacane ha definito quasi una vittoria. Questo pareggio giunge dopo due sconfitte consecutive e, secondo le parole dell'allenatore, acquista un valore ancora maggiore considerando le numerose assenze che hanno condizionato la squadra.

La reazione del Cagliari

Pisacane ha evidenziato le difficoltà affrontate: “Non era facile – ha dichiarato – oggi abbiamo perso anche Mazzitelli e Mina per la gara di Parma, ma la reazione, nonostante le assenze, c’è stata. Faccio i complimenti alla squadra per come è stata capace di rialzarsi.

Come sempre: dopo Genoa abbiamo reagito, e così abbiamo fatto con la Lazio.” Il tecnico ha poi aggiunto un concetto fondamentale per la sua filosofia: “Noi cerchiamo soluzioni, non alibi. Mi auguro che la gente ci apprezzi per come la squadra lascia tutto sul campo.”

Difesa solida e prestazioni individuali

Il tecnico ha inoltre elogiato la solidità difensiva dimostrata dalla squadra: “Dossena ha fatto una prestazione importante – ha affermato – con Mina erano i centrali titolari con Ranieri. Ma bravi anche Zè Pedro e Obert.” Queste parole sottolineano la capacità del Cagliari di adattarsi e di trovare risorse anche da giocatori meno attesi, mantenendo un'ottima organizzazione difensiva.

Un punto di svolta

La partita contro la Lazio ha rappresentato un momento significativo per il Cagliari, capace di reagire con carattere nonostante le avversità. La compattezza e la determinazione della squadra sono state determinanti per non concedere nulla all’avversario, confermando la solidità difensiva come elemento chiave per ottenere questo risultato positivo.