Il Crotone vince e convince nella gara della 24esima giornata allo Stadio "De Simone" di Siracusa (1-3) e può concentrarsi sulle ultime ore di calciomercato invernale. La sessione, che si concluderà il 2 febbraio alle ore 20:00, potrebbe regalare qualche novità. Gli squali hanno una certezza: c'è bisogno di una prima punta. A confermane l'acquisto nei giorni scorsi era stato il tecnico Emilio Longo che anche nel post-gara di Siracusa ha ribadito il concesso: "Siamo scoperti davanti, c'è solo Gomez. Arriverà un'attaccante, si concretizzerà nelle ultime ore".

In uscita gli squali sarebbero pronti cedere il centrocampista Riccardo Stronati e l'attaccante Mario Perlingieri.

Crotone, serve una punta per far rifiatare Gomez

Con la cessione dell'attaccante Jacopo Murano al Potenza in casa rossoblù il ruolo di alternativa al capitano Guido Gomez è ricaduta sulle spalle delle varie mezze punte presenti in rosa. Calciatori da riadattare ma non interpreti puri del reparto. Contro il Siracusa il Crotone si è dovuto affidare per tutta la gara a Guido Gomez, venendo sostituito solamente in pieno recupero a risultato già acquisito. Ma chi potrebbe arrivare per dare una mano alla squadra? Nei giorni scorsi è trapelato un nuovo interessamento per Christian Tommasini del Gubbio, passato poi al Foggia.

C'è stato anche un accostamento all'attaccante Simone Ianesi. L'unico profilo utile e percorribile rimane quello di Andrea Santarcangelo, calciatore in uscita dal Picerno.

Stronati e Perlingieri con le valigie pronte

Non convocati nella sfida di Siracusa, Riccardo Stronati e Mario Perlingieri saranno nelle prossime ore dei calciatori di altre formazioni. Il primo sarebbe ormai prossimo a vestire la maglia del Cittadella. Per l'attaccante si tratterà invece di un ritorno per fine prestito anticipato al Benevento, per essere girato a sua volta dal club Sannita in prestito all'Audace Cerignola. Al profilo di Perlingieri si era interessata anche la Cavese.