Il giornalista Graziano Campi ha cercato di uscire fuori, almeno parzialmente, dalle polemiche che stanno tenendo banco il giorno dopo di Inter-Juventus, scrivendo su X un messaggio che evidenzia le difficoltà della formazione bianconera delle ultime settimane. "7 punti nelle ultime 5 partite per la Juventus. Oltre alla sconfitta per 3-0 in Coppa Italia" ha sottolineato Campi, che poi ha aggiunto: "Ho scritto questo per dire che è un momento difficile, non ho parlato di cause. La Juve si scopre tanto per me e fatica a segnare rispetto al lavoro fatto in avanti.

Quindi arbitri colpevoli, ma anche la squadra deve migliorare".

Sulla simulazione fatta da Bastoni, il macro argomento di Inter-Juventus, Campi ha poi aggiunto: "Ho sbagliato. Chiedo scusa" Basterebbero queste quattro parole per far cambiare il mio giudizio su Bastoni come uomo di sport".

Juve, Campi e le parole scritte sull'arbitraggio

Campi ha infine dedicato un pensiero all'arbitraggio andato in scena fra Inter e Juventus: "Abisso e Doveri, due arbitri con anni di esperienza, hanno sulla coscienza il disastro di ieri. "Non poteva intervenire" solo se vuoi lavartene le mani. Bastava un sussurro per evitare il caos: se hai personalità ti devi prendere la responsabilità di farlo" scrive Campi in merito al fatto che il VAR non può avere parola in caso di seconda ammonizione.

Il giornalista ha poi aggiunto: "Inter-Juventus 2-3. Secondo giallo a Pjanic: Orsato scomunicato. Rabbia e sberleffi a seconda della barricata. Oggi chiedo coerenza. Cosa non è cambiato rispetto ad allora? L'uso del VAR. "Non poteva intervenire". Otto anni per risolvere un problema: mai fatto. Vai a casa Rocchi".

I tifosi rispondono a Campi

Le parole di Campi hanno acceso la discussione sul web e fra i tifosi bianconeri: "La Juventus è in caduta libera ma in maggioranza sono contenti così, basta tirare in porta alla viva il parroco. Mi dissocio dal tifo Juve da provinciale. Oramai siamo cotti e penso solo a gufare gli avversari, Inter e Napoli in primis. Rassegnati, con Comolli dove vai? sottolinea un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Abbi pietà. Veniamo da una settimana fatta di sconfitte e danni arbitrali e ce ne aspetta una anche peggiore. I conti e le statistiche rimandiamole a marzo".