Le voci di calciomercato cominciano a intrecciarsi sempre più presto e, con l’avvicinarsi della fine della stagione, alcune piste iniziano a prendere forma concreta. Tra queste c’è quella che riguarda il futuro di Casemiro, la cui avventura con il Manchester United potrebbe concludersi al termine dell’annata in corso. Secondo le ultime indiscrezioni, il forte mediano brasiliano sarebbe destinato a liberarsi a parametro zero, diventando così una delle occasioni più intriganti del prossimo mercato estivo. Un profilo di enorme esperienza internazionale, abituato a vincere e a reggere le pressioni dei grandi palcoscenici, che inevitabilmente farebbe gola a due club di serie A, il Milan e la Juventus.

Milan, suggestione esperienza: l’asse con Modric

In prima fila, tra le società più attente a questo scenario, ci sarebbe il Milan. Il club rossonero non è nuovo a operazioni di questo tipo e l’acquisto di Luka Modrić nella scorsa stagione ha dimostrato come puntare su campioni affermati e un po' in là con l'età, possa rivelarsi una scelta strategica, oltre che tecnica. L’eventuale arrivo di Casemiro a Milano aprirebbe scenari affascinanti: il brasiliano potrebbe infatti ricreare una coppia leggendaria proprio con il centrocampista croato, con cui ha fatto le fortune del Real Madrid, vincendo tutto in Europa e in patria. Certo, gli anni sono passati e le energie non sono più quelle di un tempo, ma l’intelligenza tattica, il senso della posizione e la capacità di leggere le partite restano qualità senza età.

Juventus alla finestra, nodo ingaggio decisivo

Su Casemiro, però, non ci sarebbe soltanto il Milan. Anche la Juventus starebbe osservando con attenzione l’evolversi della situazione. Il club bianconero, in vista del prossimo mercato, sembrerebbe orientato a pochi innesti mirati, ma di grande qualità ed esperienza, soprattutto in mezzo al campo. In questo contesto, il profilo del brasiliano risponderebbe perfettamente all’identikit cercato. Tuttavia, c’è un fattore che più di ogni altro sarà determinante per rendere possibile un approdo di Casemiro in Serie A: l’ingaggio. Attualmente il centrocampista percepisce circa 18 milioni di euro a stagione dallo United, una cifra fuori scala per il campionato italiano e difficilmente sostenibile per un calciatore di 34 anni. Una drastica riduzione dello stipendio sarebbe quindi il passaggio obbligato per trasformare una suggestione di mercato in una reale opportunità.