Luci accese sull’Estadio Abanca-Balaídos di Vigo: venerdì 6 febbraio alle 21:00 va in scena Celta Vigo-Osasuna, anticipo del 23° turno della Liga 2025/26. Una sfida dal sapore intenso nella galassia del calcio spagnolo, tra una squadra di casa in cerca di punti per allontanare la zona calda e i navarrini decisi a rilanciarsi in classifica: novanta minuti che promettono ritmo e duelli, tra tradizione e voglia di riscatto.

Le probabili formazioni: il Celta punta sul 3-4-3, Osasuna risponde col 4-2-3-1

Secondo le ultime indicazioni sulle probabili formazioni, Rafa Benítez conferma il 3-4-3 con Ionut Andrei Radu tra i pali.

Davanti a lui Javi Rodriguez, Carl Starfelt e Marcos Alonso comporranno la difesa, mentre Sergio Carreira e Oscar Mingueza agiranno sulle fasce, con Miguel Román e Ilaix Moriba al centro. Nel tridente offensivo spazio a Williot Swedberg e Fer López, prospetti futuribili accanto al leader Borja Iglesias.

Osasuna, guidata da Jagoba Arrasate, si schiera invece con il classico 4-2-3-1. Sergio Herrera in porta, Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo e l’ex Javi Galan in difesa. In mediana Moi Gomez e Iker Muñoz, dietro una linea offensiva composta da Víctor Muñoz, Aimar Oroz e Raul Moro: in avanti il terminale è il veterano Ante Budimir.

Quote: Celta Vigo avanti secondo William Hill

Per i bookmaker il pronostico pende dalla parte del Celta Vigo.

William Hill quota la vittoria interna a 1.95, il pareggio a 3.10 e il successo di Osasuna in trasferta a 4.00. Un margine che testimonia la fiducia nei galiziani, anche per la spinta del Balaídos e il buon rendimento delle punte a disposizione. Osasuna non parte però battuto: la formazione navarra ha mezzi ed esperienza per ribaltare il banco lontano da Pamplona.

I protagonisti: Borja Iglesias, Swedberg e la spinta giovane del Celta. Budimir e Víctor Muñoz la carta Osasuna

Nel fronte galiziano i fari sono inevitabilmente puntati su Borja Iglesias.

L’attaccante di scuola Espanyol è il terminale della manovra offensiva: 8 reti e 2 assist in 20 presenze, corredati da 24 tiri di cui 15 nello specchio e un contributo sanguigno anche fuori area (42 duelli vinti su 105 totali, 25 falli commessi e 15 subiti). Iglesias ha anche trasformato due penalty su altrettanti tentativi, confermando freddezza sotto porta.

Al suo fianco trova spazio Williot Swedberg, giovane talento svedese classe 2004: 3 reti in 15 apparizioni, spesso da subentrato, ma capace di impattare soprattutto in fase di pressione e sacrificio. Swedberg vanta 614 minuti, 4 dribbling riusciti su 10 e la metà dei duelli vinti (42 su 91 totali), un segnale di crescita continua che Rafa Benítez vuole valorizzare.

Il Celta guarda anche a Fer López, ragazzo di Madrid lanciato titolare nell’ultimo turno: 81 minuti giocati, 41 passaggi riusciti e tutti e 3 i dribbling tentati andati a buon fine, con una valutazione di 6.6. Su 13 duelli, ne ha portato a casa più della metà, mostrando intraprendenza e faccia tosta in zona d’attacco.

Osasuna replica con la certezza Ante Budimir, attaccante croato da 10 gol in 21 presenze, di cui ben 3 segnati dal dischetto su 4 calciati. Budimir ha totalizzato 52 tiri (22 nello specchio), percorso 1641 minuti e spesso fa da punto di riferimento per tutta la fase offensiva, collezionando anche 108 duelli vinti e 22 falli subiti.

Interessante anche la stagione di Víctor Muñoz, jolly offensivo classe 2003: 4 gol e 1 assist in 22 presenze, 14 passaggi chiave e soprattutto ben 50 dribbling riusciti su 119 tentati, che testimoniano la sua predisposizione all’uno contro uno.

Muñoz è fra i più continui, con 32 falli subiti e 20 commessi e una valutazione media di 6.74.

Tra gli spunti da osservare nel match anche l’utilizzo di Raul Moro: il ventitreenne attaccante, dopo l’esordio dal 1’, si è già distinto con 2 dribbling riusciti (su 4 tentati) e 1 passaggio chiave nei 62 minuti avuti a disposizione.