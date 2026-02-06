Luci accese sull’Estadio Abanca-Balaídos di Vigo: venerdì 6 febbraio alle 21:00 va in scena Celta Vigo-Osasuna, anticipo del 23° turno della Liga 2025/26. Una sfida dal sapore intenso nella galassia del calcio spagnolo, tra una squadra di casa in cerca di punti per allontanare la zona calda e i navarrini decisi a rilanciarsi in classifica: novanta minuti che promettono ritmo e duelli, tra tradizione e voglia di riscatto.

Le probabili formazioni: il Celta punta sul 3-4-3, Osasuna risponde col 4-2-3-1

Secondo le ultime indicazioni sulle probabili formazioni, Rafa Benítez conferma il 3-4-3 con Ionut Andrei Radu tra i pali.

Davanti a lui Javi Rodriguez, Carl Starfelt e Marcos Alonso comporranno la difesa, mentre Sergio Carreira e Oscar Mingueza agiranno sulle fasce, con Miguel Román e Ilaix Moriba al centro. Nel tridente offensivo spazio a Williot Swedberg e Fer López, prospetti futuribili accanto al leader Borja Iglesias.

Osasuna, guidata da Jagoba Arrasate, si schiera invece con il classico 4-2-3-1. Sergio Herrera in porta, Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo e l’ex Javi Galan in difesa. In mediana Moi Gomez e Iker Muñoz, dietro una linea offensiva composta da Víctor Muñoz, Aimar Oroz e Raul Moro: in avanti il terminale è il veterano Ante Budimir.

Spain Flag
La Liga
Giornata 23
06/02/2026 21:00
Celta Vigo
VS
Osasuna
07/02/2026 14:00
Rayo Vallecano
VS
Oviedo
07/02/2026 16:15
Barcellona
VS
Maiorca
07/02/2026 18:30
Siviglia
VS
Girona
07/02/2026 21:00
Real Sociedad
VS
Elche
08/02/2026 14:00
Alaves
VS
Getafe
08/02/2026 16:15
Athletic Bilbao
VS
Levante
08/02/2026 18:30
Atlético Madrid
VS
Real Betis
08/02/2026 21:00
Valencia
VS
Real Madrid
09/02/2026 21:00
Villarreal
VS
Espanyol

Quote: Celta Vigo avanti secondo William Hill

Per i bookmaker il pronostico pende dalla parte del Celta Vigo.

William Hill quota la vittoria interna a 1.95, il pareggio a 3.10 e il successo di Osasuna in trasferta a 4.00. Un margine che testimonia la fiducia nei galiziani, anche per la spinta del Balaídos e il buon rendimento delle punte a disposizione. Osasuna non parte però battuto: la formazione navarra ha mezzi ed esperienza per ribaltare il banco lontano da Pamplona.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcellona
22
18
1
3
60 / 23
37
55
W
W
L
W
W
2
Real Madrid
22
17
3
2
47 / 18
29
54
W
W
W
W
W
3
Atlético Madrid
22
13
6
3
38 / 17
21
45
D
W
W
D
W
4
Villarreal
21
13
3
5
39 / 23
16
42
D
L
L
W
W
5
Real Betis
22
9
8
5
36 / 28
8
35
W
L
W
D
L
6
Espanyol
22
10
4
8
26 / 27
-1
34
L
L
L
D
L
7
Celta Vigo
22
8
9
5
29 / 23
6
33
D
L
W
W
W
8
Real Sociedad
22
7
7
8
30 / 30
0
28
D
W
W
W
D
9
Osasuna
22
7
5
10
26 / 27
-1
26
D
W
W
L
D
10
Alaves
22
7
4
11
20 / 27
-7
25
W
W
L
L
D
11
Athletic Bilbao
22
7
4
11
21 / 31
-10
25
D
L
L
D
L
12
Girona
22
6
7
9
21 / 36
-15
25
L
D
W
W
W
13
Elche
22
5
9
8
30 / 32
-2
24
L
L
D
D
L
14
Maiorca
22
6
6
10
28 / 34
-6
24
W
L
W
L
L
15
Siviglia
22
7
3
12
29 / 37
-8
24
L
W
D
L
L
16
Valencia
22
5
8
9
23 / 35
-12
23
L
W
W
D
L
17
Getafe
22
6
5
11
16 / 27
-11
23
D
D
L
L
D
18
Rayo Vallecano
22
5
7
10
18 / 30
-12
22
L
L
L
W
D
19
Levante
21
4
6
11
24 / 34
-10
18
D
W
L
D
W
20
Oviedo
22
3
7
12
12 / 34
-22
16
W
L
L
D
D

I protagonisti: Borja Iglesias, Swedberg e la spinta giovane del Celta. Budimir e Víctor Muñoz la carta Osasuna

Nel fronte galiziano i fari sono inevitabilmente puntati su Borja Iglesias.

L’attaccante di scuola Espanyol è il terminale della manovra offensiva: 8 reti e 2 assist in 20 presenze, corredati da 24 tiri di cui 15 nello specchio e un contributo sanguigno anche fuori area (42 duelli vinti su 105 totali, 25 falli commessi e 15 subiti). Iglesias ha anche trasformato due penalty su altrettanti tentativi, confermando freddezza sotto porta.

Al suo fianco trova spazio Williot Swedberg, giovane talento svedese classe 2004: 3 reti in 15 apparizioni, spesso da subentrato, ma capace di impattare soprattutto in fase di pressione e sacrificio. Swedberg vanta 614 minuti, 4 dribbling riusciti su 10 e la metà dei duelli vinti (42 su 91 totali), un segnale di crescita continua che Rafa Benítez vuole valorizzare.

Il Celta guarda anche a Fer López, ragazzo di Madrid lanciato titolare nell’ultimo turno: 81 minuti giocati, 41 passaggi riusciti e tutti e 3 i dribbling tentati andati a buon fine, con una valutazione di 6.6. Su 13 duelli, ne ha portato a casa più della metà, mostrando intraprendenza e faccia tosta in zona d’attacco.

Osasuna replica con la certezza Ante Budimir, attaccante croato da 10 gol in 21 presenze, di cui ben 3 segnati dal dischetto su 4 calciati. Budimir ha totalizzato 52 tiri (22 nello specchio), percorso 1641 minuti e spesso fa da punto di riferimento per tutta la fase offensiva, collezionando anche 108 duelli vinti e 22 falli subiti.

Interessante anche la stagione di Víctor Muñoz, jolly offensivo classe 2003: 4 gol e 1 assist in 22 presenze, 14 passaggi chiave e soprattutto ben 50 dribbling riusciti su 119 tentati, che testimoniano la sua predisposizione all’uno contro uno.

Muñoz è fra i più continui, con 32 falli subiti e 20 commessi e una valutazione media di 6.74.

Tra gli spunti da osservare nel match anche l’utilizzo di Raul Moro: il ventitreenne attaccante, dopo l’esordio dal 1’, si è già distinto con 2 dribbling riusciti (su 4 tentati) e 1 passaggio chiave nei 62 minuti avuti a disposizione.
© RIPRODUZIONE VIETATA