La Juventus ha sfiorato un’impresa memorabile nella serata di Champions League, ma alla fine è costretta a salutare la competizione. A Torino, i bianconeri hanno vinto 3‑2 contro il Galatasaray, ma l’eliminazione arriva ai supplementari, con i turchi che accedono agli ottavi.

Una rimonta eroica in inferiorità numerica

La squadra di Spalletti, sotto di tre gol dopo la sconfitta per 5‑2 in Turchia, ha reagito con orgoglio. Dopo l’espulsione di Kelly all’inizio del secondo tempo, i bianconeri hanno giocato in dieci uomini per tutta la ripresa. Nonostante l’inferiorità numerica, hanno ribaltato il risultato: Locatelli ha segnato su rigore nel primo tempo, poi Gatti e McKennie hanno completato la rimonta nel secondo tempo, portando la partita ai supplementari.

La beffa nei tempi supplementari

Nei tempi supplementari, la stanchezza ha avuto il sopravvento. Al 114’ Osimhen ha segnato il gol decisivo che ha riportato in vantaggio il Galatasaray, e cinque minuti dopo Yilmaz ha chiuso definitivamente il discorso qualificazione. Nonostante la sconfitta, la Juventus esce a testa altissima.

Lo spirito combattivo della squadra

La rimonta è stata definita “epica”: la Juve ha dominato in dieci uomini, superando arbitro e VAR, ma è stata punita nei supplementari da Osimhen, che ha firmato la sentenza finale. Il pubblico dello Stadium ha tributato applausi e cori alla squadra, riconoscendo lo spirito combattivo mostrato fino all’ultimo minuto.