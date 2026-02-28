Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando del futuro della Juventus e della gestione tecnica del club ha detto: "Ormai la scelta è stata fatta, la Juve vuole continuare con Spalletti, ma è Spalletti in questo momento che dice "Un momento, mi date in mano la penna per firmare il contratto ma prima di mettere nero su bianco, voglio delle garanzie". Quali sono? La garanzia che gli costruiscano la squadra che chiede, che si vada in Champions o che si vada in Europa League al termine della stagione in corso".

Juve, Chirico: 'Spalletti vuole sapere se la società vuole cambiare tanti pezzi di questa squadra'

Chirico ha proseguito: "Se si va in Europa League è chiaro che mancheranno determinati introiti e quindi non sarà molto semplice accontentare Spalletti. Ma più che i soldi, il toscano vuole sapere se la società è disposta a cambiare una grossa fetta di questa squadra. Perché ci sono giocatori che non sono da Juve. Soprattutto la rosa va rinforzata con giocatori forti, a cominciare dal portiere. Lui, ad esempio, ha proposto Alisson Becker, estremo difensore attualmente del Liverpool, che aveva avuto già alla Roma nel suo secondo mandato. Gli era piaciuto moltissimo e visto che il prossimo anno entrerà nell'ultima stagione con i Reds, viene considerato da Spalletti un profilo "attaccabile".

Spalletti e le richieste per difesa, centrocampo e attacco

Chirico ha concluso: "Così come bisogna prendere un difensore centrale coi piedi buoni, perché Bremer è fortissimo in marcatura, ma non è uno che sa gestire il pallone, che ha visione di gioco, che sa impostare. Ci vuole un Bonucci. Quindi bisognerà prendergli anche un difensore centrale bravo coi piedi. Poi serve un regista, perché lui ha sempre avuto un metronomo, un play davanti alla difesa. Ha avuto Pizarro all'Udinese che poi si portò alla Roma, poi ha avuto Brozovic nell'Inter e poi ha avuto Lobotka nel Napoli campione d'Italia. Quindi Spalletti rivuole un regista, vuole giocatori di qualità, perché è convinto che con quella si possa fare il salto definitivo.

E quindi è convinto che se uno come Bernardo Silva è disponibile a venire alla Juventus, visto che va in scadenza col City, va preso. E poi c'é bisogno di un attaccante, perché secondo il toscano Openda e David non sono da Juventus".