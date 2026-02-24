Le voci di calciomercato provenienti dall’Inghilterra di oggi coinvolgono direttamente la Juventus e al centro dell’attenzione c’è Andrea Cambiaso, esterno polivalente che nelle ultime stagioni ha alternato grandi prestazioni a cali drastici. Nonostante questo, secondo le indiscrezioni raccolte oltremanica, sia il Liverpool sia il Manchester City starebbero monitorando con grande attenzione la situazione del classe 2000, considerato un profilo ideale per duttilità tattica, intensità e capacità di interpretare più ruoli sulla fascia.

La posizione della Juventus: no a offerte al ribasso

La linea tracciata dalla dirigenza bianconera per l'esterno è chiara e non lascia spazio a interpretazioni: per meno di 40 milioni di euro, la Juventus non sarebbe neppure disposta a sedersi al tavolo delle trattative. Una valutazione importante, che riflette non solo il valore tecnico del calciatore, ma anche il peso specifico che Cambiaso ha assunto all’interno del progetto sportivo. Il club, infatti, considera l’esterno parte di un nucleo ristretto di giocatori ritenuti strategici per il presente e il futuro. Ecco perché, di fronte a sondaggi o manifestazioni di interesse non accompagnate da un’offerta adeguata, la risposta sarebbe destinata a rimanere negativa.

Spalletti e la rinascita di Cambiaso

Alla base di questa valutazione c’è anche il lavoro svolto da Luciano Spalletti. Da quando il tecnico toscano è approdato alla Continassa, Cambiaso ha visto crescere in maniera significativa il proprio rendimento. Al netto di qualche passaggio a vuoto, fisiologico in una stagione complessa, l’esterno ha beneficiato di un contesto tattico che ne ha esaltato le qualità: libertà di movimento, responsabilità in entrambe le fasi e una fiducia costante da parte dell’allenatore. Spalletti lo considera un elemento chiave per dare equilibrio e imprevedibilità alla squadra, motivo per cui una sua eventuale cessione verrebbe presa in considerazione solo a fronte di un’offerta irrinunciabile. Liverpool e Manchester City osservano, consapevoli quindi che per strappare Cambiaso alla Juventus servirà ben più di un semplice interessamento.