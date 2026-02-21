Al RheinEnergieStadion va in scena sabato 21 febbraio alle ore 15:30 una sfida dal profumo d’Europa e di lotta per la sopravvivenza in Bundesliga: il Colonia attende l’Hoffenheim per la ventitreesima giornata della Bundesliga 2025/26. Un appuntamento da non perdere per i tifosi renani e per gli appassionati del campionato tedesco, con due squadre decise a riscattare le fatiche delle ultime uscite e consolidare – o rilanciare – le loro ambizioni stagionali.

Probabili formazioni: Ache e Bülter guidano i "caproni", Kramarić faro degli ospiti

Entrambe le compagini scenderanno in campo con moduli collaudati: per il Colonia spazio al 4-4-2 con Marvin Schwaebe tra i pali e la difesa formata da Sebulonsen, Schmied, Ozkacar e Lund Hansen.

In mezzo al campo si vedranno Jan Thielmann, Tom Krauss, Eric Martel e Jakub Kaminski, mentre in avanti occhi puntati sull’accoppiata Ragnar Ache e Marius Bülter, chiamati a trascinare i padroni di casa nelle sfide fisiche e aeree.

L’Hoffenheim risponde con il consueto 4-3-3: difesa affidata a Oliver Baumann, protetto dal quartetto Coufal, Hranac, Kabak e Hajdari. In mediana agiranno Grischa Prömel, Leon Avdullahu e Wouter Burger, mentre il tridente d’attacco vedrà sulla linea di partenza il bomber croato Andrej Kramarić, Fisnik Asllani e Bazoumana Touré. Un undici offensivo pronto a mettere in crisi la retroguardia dei caproni.

Quote: Hoffenheim in vantaggio nelle previsioni dei bookmaker

Secondo le lavagne dei principali bookmaker internazionali, i favori del pronostico sorridono all’Hoffenheim: Bwin quota il successo esterno a 2.05, lasciando il pareggio a 3.80 e la vittoria del Colonia a 3.20.

Stessa quota per il colpo fuori casa anche su William Hill (2.05), dove i padroni di casa partono da 3.10 e il segno "X" si attesta a 3.50. Discorso molto simile anche per Bet365, che premia gli uomini di Pellegrino Matarazzo a 2.05, mentre i biancorossi sono quotati a 3.30 e il pari resta fermo a 3.80. La forbice nelle quote conferma la fiducia dei quotisti nella maggiore qualità del reparto offensivo di Kramarić e compagni, lasciando comunque aperta la porta a sorprese nel fortino di Colonia.

Le statistiche: Ache e Bülter a caccia di gloria, Kramarić e Asllani l’arma in più di Hoffenheim

Tra i padroni di casa, il ventisettenne Ragnar Ache si conferma come uno dei riferimenti centrali del gioco offensivo dei "caproni".

Spesso alternato tra campo e panchina (21 presenze, solo 10 da titolare), Ache ha già timbrato il cartellino in 4 occasioni, aggiungendo 3 assist e mettendo in mostra un cuore da lottatore con ben 142 duelli vinti su 259 totali. Insidioso nell’attacco allo spazio, si è segnalato anche per 1 rigore procurato e ben 15 conclusioni nello specchio, segno di una crescita nell’efficacia sottoporta. L’apporto nei ripiegamenti difensivi rimane limitato, ma la sua presenza resta fondamentale soprattutto nei momenti in cui serve tenere alta la squadra.

Accanto a lui, Marius Bülter – trentaduenne di esperienza – garantisce corsa e qualità. In 20 presenze stagionali con i "caproni", Bülter ha messo insieme 3 reti e 3 assist, oltre a un coinvolgimento in molte fasi calde delle partite: 19 falli subiti, quasi un duello su due vinto e 20 passaggi chiave raccontano la sua capacità di cucire il gioco e aumentare la profondità della manovra.

Leggermente penalizzato nei dribbling riusciti (3 su 11 tentati), resta uno degli uomini più temuti dai difensori avversari per la sua duttilità tattica.

Passando all’Hoffenheim, è impossibile non parlare di Andrej Kramarić, leader tecnico e terminale più affidabile dei blu di Sinsheim. Il croato, con 9 gol e 4 assist in 22 apparizioni, conferma la sua fama di uomo decisivo nella massima serie tedesca, accompagnando i numeri offensivi a una precisione invidiabile: 21 tiri nello specchio sui 32 tentativi e un contributo costante nelle manovre (24 chiavi in altrettanti passaggi decisivi). Kramarić non si tira mai indietro quando serve salire in cattedra, come dimostrano i 3 rigori trasformati e una percentuale di dribbling riusciti (12 su 21) di ottimo livello per un trequartista atipico.

Da seguire infine Fisnik Asllani, partner perfetto per accompagnare la produzione offensiva di Kramarić: il classe 2002 berlinese ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista con 7 gol e 4 assist in 21 gare, sfruttando forza fisica e istinto dell’attaccante d’area – lo dimostra il rigore procurato e la generosità nelle 30 punizioni a favore conquistate. L’efficacia nei duelli può ancora migliorare (68 vinti sui 178 affrontati), ma la sua crescita esponenziale è sotto gli occhi di tutti.