È tutto pronto al RheinEnergieStadion di Colonia, dove sabato 8 febbraio alle 15:30 i padroni di casa del Colonia affronteranno il Lipsia nella ventunesima giornata della Bundesliga 2025/26. Una sfida dall’alto tasso di adrenalina, con il Colonia chiamato a difendere il proprio fortino e il Lipsia desideroso di confermarsi protagonista del campionato tedesco. Tra ambizioni europee e necessità di punti pesanti per la classifica, si prospetta un pomeriggio di grande calcio sulle rive del Reno.

Le probabili formazioni di Colonia-Lipsia

Il tecnico del Colonia sembra orientato verso il consolidato 4-4-2.

Tra i pali si prepara Marvin Schwaebe, mentre la linea difensiva sarà composta da Castro-Montes, Sebastian Sebulonsen, Cenk Ozkacar e Lund Hansen. Sulle corsie esterne agiranno Linton Maina e Jakub Kaminski, con la diga Martel-Krauss a presidio del centrocampo. Davanti, coppia d’attacco affidata a Ragnar Ache e Marius Bülter, chiamati a sfruttare ogni occasione per impensierire la retroguardia ospite.

Il Lipsia si presenta invece con il 4-4-1-1: Peter Gulacsi in porta, protetto da Baku, Orban, Bitshiabu e Raum. In mezzo, Diomande e Seiwald dovranno garantire dinamismo, con Schlager e Nusa sulle ali. Romulo Cruz agirà da raccordo tra centrocampo e attacco, supportando il giovane Conrad Harder, schierato da unica punta.

Quote Colonia-Lipsia: favoriti gli ospiti secondo William Hill

Secondo i bookmaker è il Lipsia a partire con i favori del pronostico: William Hill quota il segno 2 (vittoria Lipsia) a 2.05, mentre un successo casalingo del Colonia vale 3.10. Il pareggio si gioca invece a 3.60. Un’indicazione chiara delle attese verso la formazione biancorossoblu, nonostante la trasferta in uno stadio storicamente caldo come quello di Colonia.

Sotto la lente: Ache e Bülter (Colonia), Romulo e Harder (Lipsia)

Sfida che vive anche sul talento e le statistiche dei suoi protagonisti.

In casa Colonia, Ragnar Ache ha trovato continuità tra presenze e impatto: 19 gettoni stagionali, spesso da subentrato, tre gol e altrettanti assist. Ache si è distinto anche nella capacità di vincere duelli aerei (122 su 214), oltre a un buon coinvolgimento nella manovra offensiva, dimostrato dai 18 passaggi chiave e dai 23 tiri totali. L’attaccante tedesco ha vinto un rigore e prova a guadagnarsi sempre più minutaggio dal primo minuto.

Al suo fianco in attacco, Marius Bülter garantisce esperienza e fiuto del gol: 18 presenze, 12 da titolare, 3 reti e 3 assist. La fase realizzativa di Bülter si apprezza anche per il numero di tiri in porta (12 su 28 totali), mentre la sua partecipazione alla manovra lo vede coinvolto in 18 passaggi chiave e in ben 126 duelli, con 52 vinti, a sottolineare la sua combattività anche spalle alla porta.

Tra i ranghi dei Roten Bullen, spicca la presenza di Rômulo. L’attaccante brasiliano ha svolto sinora una stagione solida, risultando titolare in 15 delle sue 16 apparizioni e trovando la via della rete per 6 volte, a cui si aggiungono 3 assist. Rômulo si fa notare per la precisione nei tiri (14 nello specchio su 26 tentati) e per la sua attitudine a legare il gioco (353 passaggi, 17 chiave). Il suo contributo fisico emerso in 69 duelli vinti su 159 tentati lo rende prezioso anche lontano dall’area.

Da osservare in attacco anche il giovane Conrad Harder. L’attaccante danese, nonostante appena 6 presenze da titolare su 17, ha già messo insieme 2 gol e 2 assist, mostrando doti interessanti in ottica futura.

Dall’alto dei suoi 20 anni, Harder ha già totalizzato 22 conclusioni e 9 tiri nello specchio, a cui aggiunge 104 duelli totali (38 vinti), segnale di una partecipazione attiva al gioco offensivo del Lipsia.