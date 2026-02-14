Il pomeriggio di sabato 15 febbraio vedrà lo Stadio Giovanni Zini di Cremona ospitare un confronto che promette scintille per la venticinquesima giornata della Serie A 2025/26: i grigiorossi della Cremonese affrontano il Grifone del Genoa, in una gara che mette in palio punti pesanti sia in chiave salvezza che nella corsa al centro classifica. Fischio d’inizio alle ore 15:00 e nella nebbia padana ci sarà da battagliare, con due squadre che si affidano all’esperienza degli allenatori Nicola e De Rossi e alle geometrie del pacchetto di centrocampo per provare a spostare gli equilibri.

Le probabili formazioni di Cremonese-Genoa

Entrambe le squadre si presenteranno con il 3-5-2, interpretazione moderna e spesso camaleontica della cerniera difensiva a tre.

Cremonese (3-5-2, allenatore: Nicola): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Payero, Thorsby, Maleh, Pezzella (ballottaggio con Floriani 60-40%); Vardy, Bonazzoli (ballottaggio con Djuric 60-40%). Nicola può sorridere per i recuperi di Vandeputte, Bianchetti e Bondo, reperti preziosi in vista della volata finale, ma deve rinunciare a Ceccherini.

A disposizione: Silvestri, Nava, Bianchetti, Folino, Pavesi, Zerbin, Vandeputte, Bondo, Floriani, Grassi, Djuric, Sanabria, Moumbagnà. Nessuno squalificato, indisponibili Collocolo, Faye, Ceccherini.

Genoa (3-5-2, allenatore: De Rossi): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson (ballottaggio con Amorim 55-45%), Martin; Vitinha, Colombo. Formazione confermata rispetto all’undici che ha sfiorato il colpaccio contro il Napoli, pur senza il recupero di Baldanzi (indisponibile) e con Siegrist ancora da valutare.

A disposizione: Leali, Sommariva, Otoa, Masini, Ekhator, Zatterstrom, Sabelli, Messias, Ekuban, Cornet, Onana, Amorim. Nessuno squalificato, indisponibili Siegrist, Baldanzi.

Quote, favoriti e aspettative secondo i bookmaker

Secondo le lavagne dei bookmaker, la trasferta del Grifone in terra lombarda parte col favore del pronostico ma le distanze restano contenute: William Hill quota il segno 2 (successo Genoa) a 2.45, mentre la vittoria dei padroni di casa vale 3.10 volte la posta e il pareggio si assesta a 2.80.

Bet365 non si discosta: 2.45 per il colpo esterno dei rossoblù, 3.20 la vittoria Cremonese, 3.00 il pari al termine dei novanta minuti.

La sensazione è che si tratterà di una sfida combattuta, in equilibrio, decisa dagli episodi. I bookmaker vedono leggermente favorito il Genoa, trainato dal tandem offensivo Vitinha-Colombo e con la solidità garantita dai centrali difensivi. La Cremonese, però, potrà contare sull’entusiasmo del proprio pubblico e sui muscoli della coppia d’attacco Vardy-Bonazzoli, pronta a sfruttare ogni minima disattenzione della retroguardia avversaria.

Le statistiche dei protagonisti: Vardy e Bonazzoli per la Cremo, Colombo e Vitinha fuoco d’artificio del Grifone

Il duello tra Cremonese e Genoa passa anche dai piedi e dal fiuto del gol dei suoi uomini di punta.

Federico Bonazzoli rappresenta una delle armi principali nei meccanismi offensivi dei grigiorossi: 21 presenze e 5 reti finora in campionato a quota 1380 minuti in campo, spesso chiamato agli straordinari per l’assenza di un centravanti di ruolo fisso. L’ex Sampdoria è abile a crearsi lo spazio in area (27 tiri totali di cui 14 nello specchio), oltre che attento nel gioco di sponda e nei duelli – ben 60 vinti su 122 totali. Resta da limare la continuità in termini di contributo alla manovra, con una sola assistenza e 9 passaggi chiave stagionali.

Accanto a lui, nell’attacco grigiorosso, Jamie Vardy sfoggia la sua esperienza e la sua classe da bomber internazionale. A 38 anni il centravanti britannico dimostra che la fame di gol non ha età: in 20 uscite ha timbrato il cartellino 5 volte, confezionando anche un assist e mantenendo una buona percentuale realizzativa (13 conclusioni, 9 nello specchio).

Il settore offensivo della Cremonese può sfruttare la sua capacità di fiutare lo spazio più che la presenza fisica, anche se la voce relativa ai duelli vinti (69 su 168) racconta una tenacia da guerriero consumato.

In casa Genoa tutti gli occhi restano puntati su Lorenzo Colombo e Vitinha: due pedine diverse ma complementari per l’arco tattico di De Rossi. Colombo ha totalizzato 24 presenze con la maglia del Grifone in questa Serie A, 18 delle quali da titolare, segnando 6 reti in 1.464 minuti. L’ex Milan si fa notare anche per la pericolosità al tiro (34 tentativi, 19 in porta) e la buona attitudine al gioco di squadra suggerita dal dato sui passaggi riusciti (310, con 9 chiave e 1 assist).

Statistiche che, unite alla capacità nei duelli (92 vinti su 253) e ai 13 dribbling riusciti su 32, fotografano un attaccante dinamico e in crescita.

Al suo fianco il portoghese Vitinha, spesso chiamato a sacrificarsi tra le linee e ad accendere la miccia a ridosso della trequarti. In 1.483 minuti giocati ha trovato 3 reti, arricchendo il bottino della squadra con 1 assist e risultando tra i più ricercati dai compagni in fase d’impostazione (259 passaggi totali, 12 chiave). Le 86 incursioni palla al piede denotano poi quanto sia il vero slalomista dell’attacco rossoblù, con 30 dribbling riusciti e quasi 150 duelli vinti (147 su 320). Il cartellino giallo è una costante (3 in stagione), segno di quella sana aggressività che fa la differenza nel campionato italiano.