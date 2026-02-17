La simulazione di Alessandro Bastoni in Inter-Juventus che ha portato all'espulsione di Kalulu nel derby d'Italia di sabato sera ha scatenato l'indignazione di media e tifosi bianconeri, infuriati sia per il gesto antisportivo del calciatore, sia per la successiva esultanza. Il giornalista Michele Criscitiello, ai microfoni di Sportitalia ha invece voluto dare una lettura del tutto opposta a quello che circola sul web: "Rocchi ha detto che La Penna è emotivamente provato e che non è soltanto colpa sua ma dei calciatori che provano costantemente a ingannare gli arbitri.

Questo è un atteggiamento che però è dovuto al metro di giudizio che lo stesso Rocchi ha imposto ai fischietti italiani, vale a dire fermare il gioco per ogni minimo contatto. E' ovvio che io Bastoni o io Vergara quando so di non poter più vincere una partita, mi butto giù anche se sfiorato e mi prendo il rigore o il vantaggio. Hanno capito che possono farli fessi perché in realtà sono fessi e per me Bastoni non ha la minima colpa per quanto fatto con la Juve. L'unica cosa condannabile è l'esultanza dopo il rosso a Kalulu".

Michele Criscitiello: 'Bastoni ha sbagliato a fare il cinema, non a prendersi un vantaggio sulla Juve'

Criscitiello ha proseguito: "Bastoni ha sbagliato a fare il cinema, a esultare quella maniera, ma lui deve pensare al bene della sua squadra e lasciare la Juventus in 10 è fare bingo.

Ha rischiato, perché anche lui era ammonito e se fosse stato beccato avrebbe fatto la figura del pollo. Io spero che facciano tornare il calcio uno sport di contatto, in modo tale da evitare rigori come quelli dati al Napoli contro il Genoa, o al Napoli contro la stessa Inter. Ora invece abbiamo calciatori attori che sanno di poter dettare il copione facendo le sceneggiate e qualcuno glielo ha permesso. Se questi simulatori andassero in Inghilterra smetterebbero di avere certi atteggiamento e non per una redenzione improvvisa ma perché in Premier League se ti toccano appena non ti fischiano proprio niente".

I tifosi rispondono a Criscitiello

Le parole di Criscitiello hanno acceso la discussione sul web: "Ma sanzionare chi simula anche con prova tv?

Se cominci ad ammonire ad ogni sceneggiata vedrai che magari ci pensano due volte la prossima volta" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Io penso che con un po’ di umiltà e buonsenso tutto questo casino mediatico si sarebbe depotenziato. Bastava che qualcuno dell’Inter nel post partita avesse avuto il coraggio di ammettere di essere stati favoriti e soprattutto chiedere scusa per la smodata esultanza in faccia a chi sapeva di non aver fatto nulla per essere cacciato dal campo".