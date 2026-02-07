Francisco Conceicao, arrivato alla Juventus con grandi aspettative e con un’operazione complessiva che supera i 40 milioni di euro, non starebbe riuscendo a ripagare sul campo la fiducia e l’impegno economico del club. Trentadue milioni versati la scorsa estate al Porto più i dieci milioni di prestito oneroso corrisposti un anno e mezzo fa avevano fatto dell’esterno portoghese uno dei volti su cui costruire il presente e il futuro offensivo della squadra. A distanza di mesi, però, il bilancio appare ben lontano da quanto immaginato in fase di trattativa.

Numeri sotto la lente: rendimento lontano dalle aspettative

I dati stagionali raccontano una storia che lascia poco spazio alle interpretazioni. In 26 gare disputate complessivamente tra campionato, Champions League e Coppa Italia, Conceicao ha messo a segno appena 3 reti e fornito 1 solo assist. Numeri che, se rapportati al minutaggio e alle occasioni avute, descrivono un calciatore poco prolifico e raramente decisivo negli ultimi trenta metri. La Juventus si aspettava un esterno capace di spaccare le partite, creare superiorità numerica e incidere con continuità sotto porta, ma finora le sue prestazioni sono apparse intermittenti e prive di quel guizzo necessario per giustificare un investimento così pesante.

Il talento non è mai stato in discussione, ma la sensazione è che Conceicao fatichi a trovare quella freddezza sotto porta necessaria a un grande attaccante.

Fragilità fisica e continuità mancata: un altro nodo per la Juventus

A complicare ulteriormente il quadro c’è una condizione fisica che non ha mai garantito piena affidabilità. Conceicao è spesso vittima di problemi muscolari o acciacchi che lo tengono lontano dal campo, impedendogli di trovare quella continuità indispensabile per crescere e incidere. Già in occasione della sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta la sua presenza era stata in forte dubbio, e anche in vista del prossimo impegno di campionato contro la Lazio la sua disponibilità resta incerta.

Il portoghese è infatti alle prese con un sovraccarico all’adduttore destro, un problema che potrebbe costringerlo nuovamente allo stop. Una situazione che preoccupa la Juventus, chiamata a fare i conti non solo con un rendimento al di sotto delle aspettative, ma anche con un investimento importante su un calciatore che fatica a garantire continuità fisica.