La prossima estate di calciomercato si preannuncia come una delle più affascinanti e potenzialmente ricche di colpi di scena degli ultimi anni, soprattutto sul fronte dei parametri zero. Una prospettiva che, va detto, resta ancora un’ipotesi: la stagione è in corso e molte situazioni contrattuali potrebbero cambiare nei prossimi mesi. Rinnovi, ripensamenti e nuovi accordi sono sempre dietro l’angolo. Eppure, mai come questa volta, il numero di calciatori di alto profilo in scadenza o a forte rischio separazione dai rispettivi club rende la prossima sessione estiva estremamente intrigante.

Difesa e centrocampo: occasioni d’oro e nomi pesanti

Partendo dal reparto difensivo, uno dei primi nomi a circolare è quello di Marcos Senesi. Il centrale argentino è in uscita dal Bournemouth e rappresenta un profilo molto apprezzato non solo dalla Juventus, ma anche da diversi club inglesi, pronti a inserirsi nella corsa. Sempre in difesa, attenzione alla situazione di Stefan De Vrij: una vera colonna dell’Inter che, salvo sorprese, dovrebbe lasciare il club nerazzurro a parametro zero. Per l’olandese si parla con insistenza di un’avventura in Premier League, dove un paio di società lo avrebbero già attenzionato. A centrocampo il focus si sposta ancora sulla Juventus, con Weston McKennie in bilico: l’americano chiederebbe un rinnovo a cifre decisamente superiori rispetto all’attuale ingaggio e, in caso di mancato accordo, Roma e Milan sarebbero pronte a farsi avanti, fiutando l’occasione.

Tra entrate e uscite illustri: Juve protagonista, attacco sotto osservazione

Se un centrocampista potrebbe salutare Torino, un altro potrebbe arrivare. Bernardo Silva, infatti, è destinato quasi certamente a lasciare il Manchester City a fine stagione e la Juventus lo seguirebbe con grande attenzione, consapevole di trovarsi davanti a un’occasione rara per qualità ed esperienza internazionale ma non semplice da centrare per la concorrenza. I bianconeri monitorano anche Leon Goretzka: il mediano del Bayern Monaco non dovrebbe restare in Germania e piace a grandi club come Arsenal e Atletico Madrid, ma la pista italiana resta da tenere d’occhio. In attacco, infine, sempre la Juve potrebbe essere protagonista con un’uscita pesante: quella di Dusan Vlahovic, che si giocherà la permanenza a Torino nei prossimi mesi.

Sullo sfondo c’è anche il nome di Robert Lewandowski: il bomber polacco potrebbe lasciare il Barcellona, attirato dalle sirene della MLS o da quelle europee, con qualche top club ancora pronto a scommettere sul suo fiuto del gol. Una estate che promette scintille, soprattutto a costo zero.