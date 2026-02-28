Eintracht Francoforte e Friburgo tornano ad affrontarsi sul palcoscenico della Bundesliga per la 24ª giornata: il fischio d’inizio è fissato per domenica 1 marzo alle 17:30 al Deutsche Bank Park di Francoforte. Una sfida che mette in palio punti pesanti a cavallo tra la lotta per l’Europa e una classifica che non concede tregua, in uno stadio storicamente caldo e pronto a spingere le "aquile" di casa.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Friburgo

L’allenatore dell’Eintracht Francoforte sceglie un 3-4-2-1 che promette solidità e densità nella zona centrale del campo.

L’attacco dovrebbe poggiare su Jean Bahoya, supportato da centrocampisti di qualità come Mahmoud Dahoud e Hugo Larsson. In difesa, occhio al giovane Nnamdi Collins e al dinamismo di Skhiri, mentre tra le ali spicca Amaimouni-Echghouyab. Fra i pali pronto Kaua.

Il Friburgo replica con un 4-2-3-1: Noah Atubolu sarà tra i pali, protetto dalla linea composta da Treu, Ginter, Ogbus e Guenter. In mediana agirà la coppia Eggestein-Osterhage, con Maximilian Philipp e il giapponese Yuito Suzuki a supportare l’azzurro Vincenzo Grifo e il croato Igor Matanović davanti, a caccia di gol pesanti per la trasferta.

Quote: Eintracht leggermente favorito nei pronostici

Secondo i principali bookmaker, il fattore campo inclina la bilancia verso i padroni di casa: William Hill quota la vittoria interna del Francoforte a 2.20, il pareggio a 3.30 e il colpo esterno del Friburgo a 3.10.

Differenze minime per Bet365, che propone il segno 1 sempre a 2.20, il pari a 3.50 e la vittoria degli ospiti a 3.20. Segno che la gara resta apertissima, ma le "aquile" avranno dalla loro il sostegno del Deutsche Bank Park per provare a sfruttarne il peso specifico.

Le statistiche chiave degli uomini più attesi

Sul fronte Eintracht i fari si accendono su Jean Bahoya, giovane trequartista francese che ha già messo insieme 20 presenze stagionali (di cui metà da titolare).

Il suo contributo, 2 gol e 3 assist in 929 minuti, racconta la crescita di un talento che ama puntare l’uomo: sono 21 i dribbling riusciti su 36 tentativi, oltre a 21 passaggi chiave a referto e ben 64 duelli vinti su 124. Nonostante l’età, Bahoya sa rendersi prezioso anche in ripiegamento, con 23 tackle e 9 intercetti.

Mahmoud Dahoud, regista ex Dortmund, è la bussola della metà campo locale. In 13 presenze (7 da titolare), ha fornito solidità e qualità: 2 reti, 2 assist, ma soprattutto 317 palloni giocati e una buona vocazione al recupero palla con 10 tackle e 9 intercetti. Da segnalare anche la sua propensione all’inserimento, con 10 tiri tentati e 5 dribbling riusciti su 8.

Dall’altra parte, il Friburgo si affida ai colpi di Vincenzo Grifo, bandiera biancorossa e anima tecnica della squadra.

L’italo-tedesco, già a quota 6 gol (4 dei quali dal dischetto) in 23 apparizioni, non fa mancare qualità sulla trequarti: sono 30 i passaggi chiave forniti ai compagni, segnale di una creatività costante abbinata a una grande precisione nei dribbling (9 riusciti su 12). Più di 1100 minuti in stagione a testimoniare la sua centralità nel progetto.

Sugli scudi anche Igor Matanović, attaccante classe 2003 che, pur partendo spesso dalla panchina (5 presenze da titolare su 20 apparizioni), ha comunque firmato 6 reti con 21 tiri, 1 assist e ben 81 duelli vinti su 183, a conferma della sua fisicità e capacità di incidere anche a gara in corso.