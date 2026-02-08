Firenze, 07 febbraio 2026 – Un pareggio che lascia l’amaro in bocca alla Fiorentina, beffata al 94’ da Guillermo Maripán e costretta a un 2‑2 interno contro il Torino, in un anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A.

La partita

Il Torino era passato in vantaggio al 26’ grazie a un colpo di testa di Cesare Casadei su assist di Ilkhan. La Fiorentina, in difficoltà, ha reagito nella ripresa: al 51’ Manor Solomon ha pareggiato con un gran tiro imparabile per Paleari, mentre al 57’ Moise Kean ha ribaltato il risultato su assist di Harrison, scatenando l’entusiasmo del pubblico di casa.

Il finale amaro

Quando tutto sembrava volgere per il meglio, il Torino ha trovato il pareggio in pieno recupero: Maripán ha insaccato al 94’, vanificando la rimonta viola e lasciando i tifosi del Franchi delusi. Un risultato che non serve alla Fiorentina, reduce da tre sconfitte consecutive (compresa la Coppa Italia), e che mantiene la squadra in una classifica preoccupante.

Paolo Vanoli, alla prima da ex, aveva scelto Parisi al posto di Gosens e rilanciato Mandragora in mediana accanto a Brescianini. L’ultimo acquisto, Rugani, non è neppure entrato in panchina a causa dei postumi di un infortunio. Il Torino, allenato da Baroni, ha risposto con una difesa a tre e un centrocampo folto, schierando il tandem Kulenovic‑Adams in attacco.

La Fiorentina ha avuto occasioni prima dell’intervallo con Brescianini, Mandragora e Gudmundsson, quest’ultimo costretto a uscire per un problema alla caviglia. Nella ripresa, dopo il pareggio, Kean ha esultato correndo sotto la curva e abbracciando Vanoli. I cambi di Baroni, tra cui Simeone e Zapata, hanno dato i frutti sperati, mentre quelli di Vanoli (tra cui l’uscita di Kean e Solomon) non hanno evitato il finale in affanno.

Statistiche di gioco

Secondo i dati statistici, la Fiorentina ha mantenuto il 54,6% di possesso palla, con 21 tiri totali (di cui 5 nello specchio), contro i 12 del Torino (4 nello specchio). I viola hanno battuto 9 calci d’angolo, contro i 4 dei granata, e commesso 6 falli contro i 23 degli avversari. Le ammonizioni sono state 2 per la Fiorentina e 5 per il Torino.