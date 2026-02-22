Il derby toscano tra Fiorentina e Pisa accende i riflettori dello Stadio Artemio Franchi domenica 23 febbraio alle 18:30: la 26ª giornata di Serie A vede i viola, reduci dal tris europeo in Polonia, ricevere un Pisa voglioso di stupire nella massima serie. Un appuntamento dal sapore antico e suggestivo per il calcio regionale, in un intreccio di destini che promette emozioni e qualche nome nuovo protagonista. Vanoli squalificato, Cavalletto guiderà la squadra gigliata dalla panchina.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Pisa

La Fiorentina, priva di Mandragora per squalifica e Lamptey per infortunio, si affida a un 4-3-3 schierando De Gea tra i pali, poi Dodo e Parisi sulle corsie con Comuzzo e Pongracic al centro.

In mezzo emergono i giovani Ndour e Fagioli, affiancati da Brescianini, mentre in avanti spazio a Harrison e Kean ai lati di Solomon.

In casa Pisa, mister Hiljemark dovrebbe riproporre il 3-4-2-1. Davanti a Nicolas, il trio difensivo sarà composto da Bozhinov, Caracciolo e Canestrelli. In fascia e in mediana Touré, Loyola, Aebischer (che dovrà stare attento perché diffidato) e Leris/Angori nel ballottaggio. Sulla trequarti Moreo e il giovane Samuel Iling-Junior, con Stojilkovic pronto a guidare l’attacco. Panchina lunga per entrambi, con possibile prima convocazione di Rugani tra i viola e rientro aggregato di Albiol per i nerazzurri.

Quote: viola in pole secondo i maggiori bookmaker

I pronostici parlano chiaro: la Fiorentina è la grande favorita della sfida secondo tutte le lavagnette degli operatori.

Bwin quota il successo interno dei gigliati a 1.65, il pareggio a 4.00, mentre il colpo esterno del Pisa si gioca a 5.00. William Hill segue la stessa linea e propone la vittoria viola a 1.67, la X a 3.75, il 2 a 4.75. Quote in totale sintonia anche per Bet365: 1.67 il successo di casa, 4.00 il pari, 5.00 la sorpresa nerazzurra. Nessun dubbio, dunque, per i bookmaker: la banda di Cavalletto parte con i galloni del pronostico dalla sua.

Statistiche: Kean uomo faro, Solomon in crescita, i giovani del Pisa

Spostando lo sguardo sui singoli, Moise Kean rappresenta il terminale offensivo di riferimento per i viola.

L’attaccante ex bianconero è sceso in campo 22 volte in campionato, centrando la porta avversaria in 7 occasioni (più 1 assist), per un totale di 1728 minuti e una media realizzativa che lo tiene saldamente tra i migliori marcatori gigliati. Nonostante una percentuale di tiri nello specchio non altissima (24 su 69 tentativi), Kean si fa largo anche grazie alla capacità di guadagnare falli (39 subiti) e ad un certo dinamismo nel dribbling (21 riusciti su 54 tentativi).

Cerca conferme Manor Solomon, esterno israeliano che ha trovato la via della rete in 2 delle sue 8 apparizioni, mettendo in mostra guizzi e qualità (10 passaggi chiave su 134 totali, ben 14 dribbling riusciti su 20 tentati). Quasi sempre nel vivo del gioco quando chiamato in causa, Solomon sfoggia una media voto di 7.18 e si propone come ago della bilancia sulla fascia.

Dall’altra parte del campo i riflettori si accendono su Samuel Iling-Junior, atteso al battesimo da titolare in un match che potrebbe esaltare la sua esuberanza. L’esterno inglese ha collezionato solo 33 minuti in A con la maglia nerazzurra, ma Hiljemark potrebbe giocarsi la sua carta già nell’undici di partenza, puntando sulla freschezza. Discreta presenza nelle prime uscite anche per Filip Stojilkovic, a caccia del primo gol dopo tre presenze e 180 minuti sul rettangolo verde: per ora, pochi tiri nello specchio e dati statistici da sbloccare, ma il Pisa conta su di lui per infastidire la retroguardia gigliata.