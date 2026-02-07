Torna protagonista la Bundesliga con il match tra Friburgo e Werder Brema, valevole per la ventunesima giornata: appuntamento fissato per sabato 7 febbraio alle 15:30, nel palcoscenico dell’Europa-Park Stadion di Friburgo. In questa tappa del campionato tedesco a rincorrersi sono i padroni di casa, in cerca di conferme tra le mura amiche, e un Werder Brema deciso a rilanciarsi.

Le probabili formazioni di Friburgo-Werder Brema

Il Friburgo di mister Streich dovrebbe schierarsi con il consueto 4-2-3-1. Tra i pali Atubolu, difesa composta da Ogbus, Ginter, Rosenfelder e Makengo; in mezzo al campo toccherà a Eggestein e Manzambi fornire equilibrio, mentre sulla trequarti agiranno Beste, Suzuki e Scherhant a sostegno del terminale offensivo Matanović.

Il Werder Brema, invece, risponde con il 3-5-2: Backhaus in porta, linea difensiva con Malatini, Friedl e Coulibaly; folto centrocampo con Sugawara, Schmid, Lynen, Stage e Deman mentre in attacco spazio a Njinmah e Mbangula.

Quote: Friburgo padrone dei pronostici

I principali bookmaker concordano nel vedere i padroni di casa favoriti: William Hill quota la vittoria del Friburgo a 1.80, il pareggio a 3.50 e il successo ospite a 4.00.

I pronostici vedono quindi i biancorossi avanti nei favori, con il Werder chiamato all’impresa lontano da Brema.

Le statistiche: Matanović e Scherhant i volti nuovi del gol

Riflettori puntati sull’attacco e in particolare su Igor Matanović, il giovane bomber del Friburgo: nonostante solo tre presenze dal primo minuto, nel suo bottino stagionale spiccano cinque gol su diciassette apparizioni, spesso a gara in corso, ma con una media realizzativa che garantisce soluzioni quando chiamato in causa.

Il croato è anche prezioso nei duelli aerei e nei movimenti in area, come confermano i suoi 132 duelli (61 vinti) e la precisione sotto porta, avendo mandato ben dieci conclusioni nello specchio su sedici tentativi. Da tenere d’occhio anche la sua capacità di procurarsi falli: 15 subiti contro 22 commessi, a certificare una presenza di carattere.



Accanto a lui scalpita anche Derry Scherhant, quattro reti in stagione su diciassette presenze, uno dei giovani in ascesa del panorama tedesco. Scherhant si distingue per dinamicità e capacità di saltare l’uomo (11 dribbling riusciti su 35), senza dimenticare un buon apporto sia nei contrasti, sia nella gestione della fase offensiva, garantendo nove passaggi chiave.





In mezzo al campo spicca Jan-Niklas Beste, il cui lavoro oscuro non passa inosservato: il tedesco rappresenta la cerniera tra difesa e attacco e nella sua stagione figurano due assist, dodici tiri (sei in porta) e ventisei passaggi chiave. Il suo dinamismo è testimoniato dai 121 duelli affrontati (53 vinti) e dai 22 tackle effettuati.



Per il Werder Brema fari puntati su Samuel Mbangula, protagonista con tre gol, due assist e anche due rigori procurati in diciassette partite. Centrocampista di inserimento, vanta anche un ottimo dato nei dribbling: ventitré riusciti su trentasette, a cui si aggiungono venti falli subiti, segno della sua costante pericolosità. Dal reparto offensivo si attende molto anche Justin Njinmah, autore di quattro reti stagionali e capace di presentarsi con dodici tiri nello specchio su ventiquattro tentati. Il suo dinamismo in attacco e la capacità di inserirsi possono dare fastidio agli equilibri difensivi del Friburgo.