Alle 16:00 di venerdì 7 febbraio, il Craven Cottage di Londra si accende per Fulham-Everton, una sfida dal sapore intenso che vale punti pesanti in Premier League. I Cottagers ospitano i Toffees per la venticinquesima giornata, in una gara che promette emozioni e che potrebbe cambiare gli equilibri nelle zone calde della classifica inglese.

Le probabili formazioni di Fulham-Everton

Nessuna sorpresa dal punto di vista degli schieramenti: entrambe le squadre dovrebbero confermare il 4-2-3-1, modulo di riferimento di molte formazioni britanniche per la sua solidità difensiva e rapidità nella ripartenza.

Fulham (4-2-3-1): Bernd Leno; Timothy Castagne, Joachim Andersen, Jorge Cuenca, Antonee Robinson; Alex Iwobi, Sander Berge; Harry Wilson, Emile Smith Rowe, Samuel Chukwueze; Raul Jimenez.

Everton (4-2-3-1): Jordan Pickford; Jake O'Brien, James Tarkowski, Michael Keane, Jarrad Branthwaite; James Garner, Idrissa Gana Gueye; Harrison Armstrong, Kiernan Dewsbury-Hall, Iliman Ndiaye; Thierno Barry.

Quote: Fulham avanti nei pronostici dei bookmaker

Secondo gli analisti di William Hill, a Craven Cottage il Fulham parte con i favori del pronostico: la vittoria interna dei Cottagers viene quotata a 2.05, il pareggio a 3.10 e il colpo esterno dei Toffees a 3.60.

Attesa dunque una gara aperta, ma con i padroni di casa indicati come più probabili vincitori anche per il fattore campo e la brillantezza del loro reparto offensivo.

Le statistiche dei protagonisti: Wilson e Chukwueze le frecce di Fulham, Ndiaye e Barry i riferimenti Everton

Harry Wilson si conferma la luce del Fulham a metà campo: il gallese è reduce da una stagione finora molto positiva con 23 presenze, quasi sempre da titolare, e 8 gol realizzati.

A questi numeri ha aggiunto anche 4 assist e una media voto di 7.2, risultati anche di una spiccata propensione offensiva (33 conclusioni, di cui 19 in porta) e una partecipazione attiva alla manovra (515 passaggi e ben 25 chiave).

Accanto a lui, Samuel Chukwueze si sta inserendo gradualmente tra i titolari: in 11 apparizioni, nonostante solo 4 presenze dal primo minuto, ha già collezionato 3 reti e 4 assist, risultando spesso decisivo a gara in corso. È un’opzione di gran dinamismo, come dimostrano i 28 dribbling tentati (16 riusciti) e i 13 passaggi chiave serviti ai compagni.

Il peso offensivo del Fulham si completa con Raul Jimenez, l’ariete messicano che si mette al servizio della squadra: le sue 6 reti e 3 assist in 23 apparizioni riflettono una buona continuità sotto porta, pur a fronte di una concretezza in crescita (13 tiri nello specchio su 36 tentativi).

Jimenez si conferma anche uomo di lotta, con ben 262 duelli ingaggiati e 101 vinti, oltre a 20 tackle e numerose incursioni nell’area rivale che gli hanno fruttato due gol dal dischetto.

Per l’Everton, occhi sull’estro di Iliman Ndiaye: in 18 presenze, il centrocampista offensivo francosenegalese ha già timbrato quattro reti e confezionato due assist, forte di una partecipazione continua alla manovra (498 passaggi, 17 chiave) e di un’imponente quantità di dribbling tentati (76, con 37 riusciti), che fanno di lui il pericolo numero uno nelle transizioni dei Toffees. Ndiaye è anche attivo in fase di non possesso, contando 43 tackle e 7 intercetti.

In avanti, Thierno Barry si sta ritagliando sempre più spazio con i suoi 5 gol in 24 presenze.

Il giovane francese combina potenza (195 cm di altezza) e dinamismo, come evidenziato dai 20 tiri totali e i 102 duelli vinti su 268. La sua capacità di proteggere palla e attaccare l’area avversaria ne fa il riferimento offensivo dello scacchiere di Liverpool.

In questa trasferta londinese, anche Harrison Armstrong proverà a lasciare il segno: con 6 presenze e 4 da titolare, il giovane centrocampista inglese si è fatto notare per applicazione difensiva (7 tackle e 4 intercetti), 100 passaggi effettuati e 2 chiave, a dispetto della giovane età e dell’inesperienza in Premier League.