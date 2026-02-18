Martedì 17 febbraio alle 18:45 presso lo stadio Ali Sami Yen di Istanbul si è giocata Galatasaray-Juve con la squadra allenata da Luciano Spalletti sconfitta per 5-2 dai padroni di casa. La partita valida per i play off di Champions League era iniziata subito in discesa a causa del gol di Gabriel Sara al 15', ma era stata subito raddrizzata da una doppietta di Koopmeiners al 16' e 32'. Nel secondo tempo al 49', al 60' e al 75' e 86' sono arrivate le reti dei padroni di casa, ma a far arrabbiare i tifosi bianconeri è stata la prestazione di Juan Cabal.

Il difensore colombiano era stato messo in campo da Spalletti ad inizio secondo tempo per sostituire Cambiaso che al 18' del primo aveva rimediato un cartellino giallo, ma in meno di 10 minuti Cabal ha rimediato due cartellini gialli per una trattenuta lasciando così la squadra in 10 uomini.

Tifosi bianconeri furiosi con Cabal

L'espulsione di Cabal è stata oggetto di discussione sui social. Sono molti i tifosi bianconeri che hanno criticato il difensore bianconero per l'ingenuità commessa: "Cabal va messo fuori rosa fino a giugno. Non è perdonabile. È entrato sul 2-1 per noi e ha distrutto la qualificazione. Deve sparire". Un altro utente ha detto: "Cabal non è un calciatore da Juventus, così come Openda e Koopmeiners".

Un altro tifoso ha affermato: "Io penso che tutti abbiano fatto schifo stasera, ma Cabal ha qualche responsabilità in più perché ci ha condannati a giocare con un uomo in meno". Un utente ha affermato: "Cambi un giocatore per non finire la partita in 10, il suo sostituto regala 2 gol e si fa espellere. Pazzesco". A fare eco ci ha pensato un'ulteriore utente: "Continuo a ribadire che in porta abbiamo il nulla". Un tifosi bianconero ha commentato: "La doppietta di Koopmeiners sembrava un segnale divino ma Cabal ci ha tenuto a ricordare come mai giochi sempre Cambiaso, anche quando non é in forma". Tra gli utenti c'è chi si è detto rammaricato per il passaggio del turno impossibile: "Noi che speravamo di superare il Galatasaray, invece ci ritroviamo con una manita". Un utente ha detto: "Purtroppo questa non è la più la Juve gloriosa di un tempo". Infine un tifoso ha concluso: "Cabal e Di Gregorio non possono giocare a calcio".