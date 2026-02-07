Sarà il vecchio e sempre suggestivo "Ferraris" di Genova ad accendere i riflettori sulla 24ª giornata della Serie A 2025/26. Venerdì 7 febbraio, con fischio d’inizio alle 18:00, il Genoa di De Rossi riceve il Napoli guidato dal carisma di Conte. Due piazze calde pronte a dare battaglia: i rossoblù continuano a inseguire la salvezza, i partenopei vogliono restare agganciati al treno dell’Europa. Marassi promette passione e qualche novità, tra rientri e debutti attesi.

Le probabili formazioni di Genoa-Napoli: chance per Amorim e titolarità per Højlund

Per il Grifone, modulo a tre dietro affidato a Bijlow tra i pali con Marcandalli, Ostigard e Vasquez a comporre il pacchetto arretrato. Sulle corsie largo a Norton-Cuffy e Martin, mentre in mezzo agiranno Frendrup, Malinovskyi e la novità Amorim. Davanti, il peso offensivo sarà sulle spalle dell’accoppiata Vitinha-Colombo, con quest’ultimo ormai sempre più dentro le rotazioni rossoblù. Il tecnico De Rossi deve ancora rinunciare a Baldanzi, ai box, mentre l’innesto-portoghese potrebbe conquistare una maglia da titolare alla prima vera occasione.

Il Napoli di Conte presenta qualche novità oltre alle solite certezze.

Modulo 3-4-2-1, con Meret in porta difeso da Beukema, Rrahmani — di nuovo arruolabile — e Juan Jesus. Spinazzola e Gutierrez presidieranno le fasce, in mezzo spazio al regista Lobotka al fianco di McTominay. Sulla trequarti la giovane promessa Vergara e il dinamismo di Elmas, alle spalle della punta danese Højlund, titolare dopo essere tornato al gol. Out Di Lorenzo, out anche De Bruyne e Neres, mentre Politano inizierà dalla panchina ma pronto a subentrare.

Quote: Napoli favorito a Marassi secondo William Hill

La sfida al Ferraris sorride ai partenopei secondo i quotisti.

William Hill assegna agli azzurri il ruolo di favoriti, quotando il successo degli uomini di Conte a 1.85. La vittoria del Genoa paga invece 4.20 volte la posta, mentre il pareggio è considerato a quota 3.10. Il peso della rosa e le assenze pesano ma Napoli — nonostante qualche defezione — guarda con fiducia all’impegno in Liguria, forte anche di un organico più profondo e di una panchina che offre soluzioni di qualità.

Statistiche e uomini chiave: esperienza, freschezza e gol attesi

Sul fronte genoano occhi puntati su Ruslan Malinovskyi, metronomo d’esperienza con 21 presenze e 19 da titolare.

In stagione vanta già 4 reti (2 dal dischetto) e 3 assist, baricentro avanzato dei rossoblù anche per la capacità di concludere (26 tiri, 10 nello specchio) e cucire gioco (743 passaggi e ben 22 decisivi). Il suo apporto resta vitale anche per i ritmi alti impressi alle uscite del Genoa, pur con qualche ingenuità di troppo (8 cartellini gialli).

Nel nuovo tandem offensivo spicca Lorenzo Colombo, già a quota 5 reti in 23 presenze in Serie A con la maglia dei liguri. L’ex Milan ha trovato titolarità e continuità: 1400 minuti giocati e 18 tiri nello specchio dei 31 totali, oltre a 1 assist, dimostrano la sua crescita. Colombo si mette in mostra anche per generosità e intensità nei duelli (ne ha vinti 86 su 234).

Al suo fianco, Vitinha è premiato da cifre che raccontano di un attaccante duttile, con 3 gol, 1 assist e moltissimi duelli portati (308, con 142 successi), oltre a 29 dribbling vincenti su 81 tentativi.

Nel Napoli, tra i pilastri della mediana Conte ha fatto crescere Scott McTominay: 21 presenze dal primo minuto, 5 reti e 3 assist confermano il peso specifico del centrocampista scozzese, fondamentale anche in costruzione con 831 passaggi e 16 chiavi, oltre a una fisicità che domina i duelli in mezzo al campo (121 su 229 vinti). Da segnalare anche l’impatto del giovane Vergara, che si sta ritagliando spazi importanti con una media voto di 7.14 in 6 apparizioni condite già da un gol e un assist: in 246 minuti sono già 7 i passaggi-chiave.

In attacco, Rasmus Højlund conferma produttività e costanza con 6 gol e 2 assist in 19 presenze — titolare 18 volte e già 1560 minuti nelle gambe. I suoi 15 tiri nello specchio (su 27 totali) e i 32 falli subiti dimostrano come il danese sia un punto di riferimento solido e temuto dalle difese avversarie.