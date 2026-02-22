Sul prato del Coliseum di Getafe si accendono i riflettori per il duello della 25ª giornata di Liga tra i padroni di casa e il Siviglia. Sabato 22 febbraio, alle ore 14:00, la squadra azulona ospita gli andalusi in una sfida che mette in palio punti pesanti. Il Getafe insegue una posizione da protagonista in classifica approfittando del fattore campo, mentre il Siviglia cerca una sterzata dopo una stagione vissuta fin qui all’insegna dell’altalena. Per entrambe le squadre, sarà un banco di prova fondamentale in chiave ambizioni europee e per ritrovare continuità, con la necessità di sfruttare le rispettive bocche di fuoco offensive.

Le probabili formazioni di Getafe-Siviglia

Due moduli speculari che promettono scintille in mezzo al campo: i padroni di casa si sistemano con un classico 5-3-2 votato al contenimento e alle ripartenze fulminee. Tra i pali per il Getafe ci sarà David Soria, protetto da una folta linea difensiva con Domingos Duarte, Abqar, Abner Romero e gli esterni Kiko e Juan Iglesias. In mezzo al campo la diga sarà composta da Luis Milla, Djene e Mauro Arambarri, le chiavi dell’attacco invece affidate a Luis Vázquez e Martín Satriano, sempre pronti a infilarsi tra le maglie avversarie. Il Siviglia risponde con un 3-5-2 propositivo: Odysseas Vlachodimos si piazza tra i pali, difesa composta da Nianzou, Gudelj e Kike Salas.

Sulle fasce agiranno Fabio Cardoso e Gabriel Suazo, mentre al centro il motore sarà rappresentato da Batista Mendy, Lucien Agoumé e Djibril Sow. In attacco spazio a Neal Maupay, subito protagonista dopo il recente arrivo, e al velocista nigeriano Akor Adams.

Quote di Getafe-Siviglia: i padroni di casa avanti nelle previsioni

I principali bookmaker vedono il Getafe leggermente favorito per la vittoria nel confronto del Coliseum.

Bwin quota il successo interno a 2.40, il pareggio a 2.90 e il colpaccio del Siviglia a 3.30. Quote simili da William Hill, che propone Getafe vincente ancora a 2.40, pari a 2.80 e Siviglia dato a 3.30. Un lieve margine per la squadra della capitale che trova riscontro anche su Bet365 dove il segno 1 scende a 2.35, X confermato a 2.90 e la vittoria andalusa più alta a 3.50. Gli scommettitori sembrano dunque fiduciosi nelle capacità dell’attacco azulón, seppur con grande equilibrio numerico tra le due compagini.

I numeri dei protagonisti: Vázquez e Satriano la coppia da tenere d’occhio, Adams terminale del Siviglia

La chiave offensiva del Getafe poggia quest’anno sulla nuova coppia sudamericana formata da Luis Vázquez e Martín Satriano.

L’argentino Vázquez, 24 anni, si è subito calato nella realtà spagnola con 2 gol in 4 presenze (tutte da titolare), realizzando 6 tiri totali e risultando incisivo anche nei duelli fisici (18 vinti sui 39 totali). Con la sua stazza e una media voto 7.08, Vázquez ha già conquistato fiducia, impreziosendo la sua stagione con un rigore procurato. L’uruguaiano Satriano, stesso anno di nascita, ha invece accumulato 5 presenze con un bottino di 1 gol, 4 conclusioni nello specchio e un grande lavoro sporco (79 duelli di cui 30 portati a casa, 17 dribbling tentati). Il suo dinamismo offensivo aggiunge varianti al gioco di Bordalás, seppur la media voto (6.58) dica che può ancora migliorare nella fase realizzativa.

L’uomo più atteso tra gli andalusi è Akor Adams: il centravanti nigeriano si è già reso protagonista in 19 presenze (12 da titolare) con 6 reti messe a referto. Dotato di fisicità e istinto da bomber, ha collezionato 22 tiri nello specchio sui 32 totali, aggiungendo 2 assist e coinvolgendo spesso la squadra con 202 passaggi. La sua presenza in area rappresenta la minaccia principale per la retroguardia locale. Al suo fianco attenzione all’ex Premier League Neal Maupay, decisivo in avvio di esperienza spagnola: 1 gol in 3 partite e una precisione nei passaggi (52 completati) che testimonia la sua qualità tecnica; Maupay ha tenuto una media voto pari a 7, facendosi trovare pronto anche nei duelli (11 vinti su 21) pur con poche presenze raccolte finora.

Il duello tra la solidità di Vázquez e l’opportunismo di Adams rischia di essere il crocevia su cui si deciderà l’equilibrio della sfida del Coliseum.