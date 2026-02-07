Nella cornice della Voith-Arena di Heidenheim, venerdì 7 febbraio alle 15:30, andrà in scena uno scontro che promette scintille nella ventunesima giornata della Bundesliga 2025/26. L’Heidenheim, padrone di casa, ospita un Amburgo in cerca di punti pesanti per dare nuova linfa alla propria stagione. Il palcoscenico è quello di una Bundes che non concede pause e non tollera distrazioni, soprattutto in uno scontro diretto come questo che può valere tanto in chiave rincorsa alle zone calde della classifica.

Le probabili formazioni: Heidenheim con il tridente, Amburgo si affida a Vieira

Sarà una sfida tattica interessante, con l’Heidenheim pronto a schierarsi con un 3-4-2-1 all’insegna della ricerca dell’equilibrio. Tra i pali ci sarà Ramaj, mentre i tre centrali di difesa saranno Busch, Mainka e Siersleben. Out sulle fasce Traore e Behrens, supporto centrale garantito da Niehues e Dorsch. Sulla trequarti spazio alla fantasia di Dinkci e Honsak, con Pieringer terminale centrale.

Dall’altra parte, l’Amburgo risponde con un 3-5-2 che vede Heuer Fernandes tra i pali, una linea a tre composta da Pherai, Vuskovic e Elfadli, e la spinta sulle corsie di Bakery Jatta e Mikelbrencis. Al centro, Lokonga, Remberg e Muheim, mentre in avanti agiscono Königsdörffer e l’uomo più atteso, Fábio Vieira.

Quote: bookmaker a favore dell’Amburgo, ma margini sottili

I bookmaker vedono leggermente favorito l’Amburgo sul campo dell’Heidenheim. William Hill quota la vittoria interna a 2.75, il pareggio a 3.25 e il successo ospite a 2.40. Una lettura che racconta di un equilibrio sottile, ma che premia quella maggiore esperienza degli anseatici nei grandi appuntamenti.

Per chi ama il rischio, la quota sull’Heidenheim suscita certamente interesse. L’Amburgo però resta avanti nelle previsioni.

Statistiche: Dinkci accende la trequarti, Fábio Vieira guida l’Amburgo

Nell’Heidenheim, occhi puntati su Eren Dinkci, già intraprendente nel suo singolo gettone di campionato con la maglia biancorossa: 80 minuti in campo, due tiri e soprattutto un assist, a conferma della sua capacità di incidere negli ultimi metri.

Proveniente dal Friburgo, il duttile trequartista aveva fin qui trovato meno spazio, ma i primi dati in rosso-blu accendono la fantasia dei tifosi locali: in avvio il dato dei dribbling riusciti è del 100%, con due su due nelle prime uscite.

Accanto a Dinkci, Mathias Honsak rappresenta la costanza: 17 presenze, oltre 900 minuti e ben 17 tiri tentati, pur senza riuscire ancora a trovare la via del gol. Non manca l’aiuto difensivo (17 tackle e 14 intercetti), ma serve precisione sotto porta per fare la differenza. Marvin Pieringer, invece, con 2 gol e quasi 900 minuti giocati, mostra un buon contributo soprattutto nella partecipazione alla manovra con 196 passaggi.

Tra gli ospiti spicca il faro del gioco Fábio Vieira: i numeri parlano di un giocatore capace di abbinare qualità e quantità, con due gol, tre assist e la leadership nei passaggi chiave (20) in 14 presenze a referto.

Le sue doti di incursore si riflettono nei 19 tiri tentati (7 nello specchio) e nei 983 minuti sempre da protagonista a centrocampo. Non manca lo spirito combattivo in mezzo al campo, ma la sua indole rischia qualche cartellino di troppo (2 gialli, un rosso e una doppia ammonizione da inizio stagione).

Infine, Ransford-Yeboah Königsdörffer completa la coppia d’attacco dei Rothosen con 19 presenze e un gol. Il ghanese, abile negli spazi, ha realizzato però solo uno dei suoi 31 tentativi stagionali, dimostrando di poter essere pericoloso ma, al tempo stesso, di dover ritrovare maggiore concretezza sotto porta.