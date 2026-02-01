La Juventus continua a scandagliare il mercato alla ricerca del centravanti giusto per vedere rinforzato il proprio reparto offensivo e nelle ultime ore, alla lunga lista di nomi monitorati dalla dirigenza bianconera se ne sarebbe aggiunto uno destinato inevitabilmente a far discutere: Mauro Icardi. Un profilo affascinante per storia personale, curriculum e soprattutto per la sua conclamata confidenza con il gol.

Il Galatasaray apre alla cessione, ma solo a titolo definitivo

Secondo quanto filtra dagli ambienti di mercato, il Galatasaray, club che attualmente detiene il cartellino di Icardi, non chiuderebbe alla possibilità di una cessione già in questo gennaio.

Tuttavia, la società turca sarebbe disposta a lasciarlo partire esclusivamente a titolo definitivo, anche perché il contratto dell’argentino scadrà il prossimo giugno. Un dettaglio non secondario che spinge il club di Istanbul a monetizzare subito, evitando di perdere il giocatore a parametro zero. Per riportare Icardi in Serie A, la Juventus dovrebbe mettere sul piatto una cifra compresa tra 8 e 10 milioni di euro, un investimento tutto sommato contenuto per il valore del calciatore, ma che va valutato attentamente nel contesto delle attuali politiche finanziarie bianconere.

Il nodo ingaggio e il valore dell’usato sicuro

Il secondo ostacolo dell’operazione riguarda l’ingaggio. Al Galatasaray, Mauro Icardi percepisce 10 milioni di euro a stagione, una cifra nettamente fuori dai parametri della Juventus attuale.

Per rendere l’affare sostenibile, l’attaccante argentino dovrebbe accettare una riduzione drastica dello stipendio, elemento che rende la trattativa particolarmente complessa e tutta da verificare. Sul piano tecnico, Icardi rappresenterebbe un vero e proprio usato sicuro. Qualora la Juventus decidesse di accelerare, alla Continassa arriverebbe un calciatore pronto all’uso, capace di incidere immediatamente. I numeri della stagione in corso lo confermano: 9 gol in 18 partite nella Super Lig turca, a dimostrazione di come il classe ’93 non abbia smarrito con l’età quel fiuto del gol che lo aveva reso celebre ai tempi dell’Inter. Un bomber d’area, istintivo e letale, che potrebbe risolvere problemi immediati ma che costringerebbe la Juventus a un delicato equilibrio tra fascino, rendimento e sostenibilità economica.