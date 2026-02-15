Il derby d'Italia Inter-Juve giocato allo stadio San Siro di Milano sabato 14 febbraio alle 20:45 ha visto i nerazzurri vincere in extremis per 3-2. Sull'autogol di Cambiaso, il momentaneo 1-0 interista, il massimo difensore bianconero Michele Di Gregorio ha commesso un'errore grossolano tanto da finire nuovamente sotto accusa.

La partita è stata caratterizzata dalle polemiche a causa del gesto di Alessandro Bastoni: il difensore dell'Inter si è lasciato cadere dopo aver sentito un leggero tocco con la mano di Kalulu, inducendo l'arbitro La Penna a tirare fuori il secondo giallo (inesistente) ai danni del calciatore bianconero.

Tifosi bianconeri furiosi con Di Gregorio

Nel post-partita di Inter-Juve, diversi tifosi bianconeri si sono riversati su X per commentare la partita. Non è passata inosservata l'ennesima papera di Michele Di Gregorio sull'autogol di Cambiaso: "Inutile. È il portiere più scarso d'Italia! Mi chiedo dove l'hanno raccattato". Un altro tifoso della Juventus ha detto: "Di Gregorio non è mai stato all'altezza di indossare la nostra maglia. Diciamocela tutta". A fare eco ci ha pensato un altro tifoso che ha scritto: "Ma Di Gregorio non si vergogna neanche un po' di quello che fa?". Tra i vari utenti c'è chi ha ironizzando mettendo un meme con una sedia al centro della porta e l'ha paragonata al massimo difensore bianconero.

Un utente ha commentato con sarcasmo: "Il nostro portiere tifa Inter altrimenti non si spiega". "Di Gregorio te ne devi andare. Vattene. Sei una vergogna, imbarazzante. Devi andartene. Vergognoso. Via", ha sbottato un utente. Un tifoso ha chiamato in causa i pochi che ancora elogiano le qualità tecniche del 28enne: "Cambiaso non si può più commentare, ma di Gregorio ci ha messo del suo. Mi chiedo come facciano ancora a difenderlo dopo i ripetuti errori commessi tra i pali". Un altro utente ha ironizzato: "Ma il nostro portiere sulla deviazione stava prendendo il sole?". Infine c'è chi ha invocato la dirigenza bianconera a trovare assolutamente un nuovo portiere in vista della prossima stagione di Serie A: "Il prossimo anno mi auguro di non vedere più tra i pali Di Gregorio e Perin, perché tra tutti e due non fanno un portiere".