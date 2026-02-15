Sabato 14 febbraio alle 20:45 allo stadio San Siro di Milano si è giocato il derby d’Italia Inter-Juve. L’incontro di Serie A ha visto la vittoria dei nerazzurri per 3-2, ma il gesto di Alessandro Bastoni è finito al centro delle polemiche: il difensore dell’Inter, dopo aver subito un leggero tocco con la mano di Kalulu, ha accentuato la caduta e indotto l’arbitro La Penna ad assegnare il secondo giallo a Kalulu, giallo inesistente. Ma non solo, perché nel momento dell’espulsione all’avversario ha iniziato ad esultare in maniera spropositata.

Al 17’ la squadra allenata da Chivu si era portata in vantaggio, grazie all’autogol di Cambiaso.

Quest’ultimo al 26’ aveva riportato il risultato in parità. Dal 42’ i bianconeri si sono ritrovati a giocare in 10 uomini e al 76’ Pio Esposito ha portato nuovamente in vantaggio l'Inter. Al minuto 86 capitan Locatelli ha ristabilito la parità, ma al 90’ Zielinski h segnato il gol che ha portato la vittoria alla squadra di casa.

Tifosi bianconeri su tutte le furie con Bastoni

Su X, all’indirizzo di Alessandro Bastoni sono arrivati tantissimi commenti negativi. Un utente ha scritto: “Come spiegherai ai tuoi figli lo sport quando farai vedere quest’immagine?”. A fare eco ci ha pensato un altro tifoso che ha aggiunto: “È l’antisportività in persona. Ha falsato una partita col suo gesto. Vergogna”.

Un tifoso ha affermato: “Mi auguro che Gattuso lasci a casa Bastoni per la partita di qualificazione ai Mondiali”. Un tifoso con sarcasmo ha commentato: “Quanto vale un uomo?”. Un altro utente ha aggiunto: “A me vincere una partita in questo modo farebbe schifo”. Un altro utente ha affermato: “Caro Bastoni stasera hai dimostrato quanto vali, zero”. Tra i vari utenti c’è chi se l’è presa con l’arbitro: “Ok Bastoni è antisportivo, ma l’arbitro?”. Un’ulteriore utente ha affermato: “Mi auguro che la dirigenza della Juventus diserti la conferenza stampa perché quanto accaduto stasera è vergognoso”. Un utente ha commentato: “La partita è stata falsata. Potete raccontare ciò che volete, ma questo è”. Infine c’è chi si è augurato che il difensore dell’Inter sia squalificato: “Merita almeno due giornate di squalifica per la simulazione”.