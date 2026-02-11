"Se la Juve non dovesse andare in Champions, la colpevole sarà sicuramente solo e soltanto la dirigenza bianconera" questa è la frase a effetto detta da Francesco Iucca su X. Il giornalista sportivo è poi sceso nel dettaglio: "La Juventus così non va da nessuna parte. La partita con la Lazio è stata l'emblema di quella che è la grande difficoltà della squadra di Spalletti in questo momento, ovvero la mancanza di una punta. La mancanza di un centravanti che faccia determinati movimenti, che vada ad anticipare gli avversari, i difensori in area, che abbia quel pizzico di malizia che serve assolutamente per aumentare quel tipo di di prestazione.

La punta della Juve, in questo momento è McKennie e non può essere così, soprattutto per una squadra che mira a grandi traguardi".

Iucca: 'Comolli a gennaio ha avuto la grande occasione di aiutare Spalletti ma non l'ha fatto'

Iucca ha proseguito: "David è una seconda punta, non ha quel tipo di movimenti, non ha quel tipo di malizia e al netto del momento buono che sta attraversando, non può bastare. Come non possono bastare i gol sporadici dei difensori e questa ovviamente è una grandissima mancanza di Comolli e di tutta quanta la dirigenza della Juventus che a gennaio ha avuto una grande occasione di migliorare questa rosa e di dare uno sprint verso la Champions League e l'ha mancata. Ha preso una quantità incredibile di porte in faccia e non è riuscito a soddisfare l'unica grande richiesta di Luciano Spalletti, che deve arrabattarsi in qualche modo con McKennie e con i difensori".

Juve, ancora Iutta 'Conceicao e Zhegrova non stanno dando apporto al club'

Il giornalista ha chiosato dicendo: "C'é anche da dire che a destra Conceicao e Zhegrova non portano bonus in questo momento: non portano assist, non portano gol e quindi la Juventus rischia assolutamente di non andare in Champions League. Perché il rischio effettivamente, dice la classifica c'è, perché la Roma è lì e e non accenna assolutamente a rallentare, c'è anche il Como che comunque è un po' indietro, ma visiona la situazione ed è pronto a dare uno sprint importante. Il Napoli adesso non non ha più la Champions e può concentrarsi sul campionato e chiaramente il Milan rischia di scappare".