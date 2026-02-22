La Juventus guarda già alla prossima estate con una certezza che inizia a farsi strada nei corridoi della Continassa: il ruolo del portiere potrebbe tornare al centro delle strategie di mercato. Le prestazioni di Michele Di Gregorio, che ha alternato interventi decisivi a errori evidenti come quelli contro Inter e Como, avrebbe spinto la dirigenza bianconera a valuterebbe nuove soluzioni. Fra queste spunterebbe nelle ultime ore anche quella che coinvolgerebbe David de Gea.

De Gea, occasione a costo zero che intriga la dirigenza

Secondo quanto riferito su X dal giornalista turco Ekrem Konur, la Juventus avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage di David de Gea.

L’attuale portiere della Fiorentina è in scadenza di contratto al termine della stagione e, allo stato attuale, non sembrerebbero esserci margini per un prolungamento del rapporto con il club toscano. Uno scenario che renderebbe lo spagnolo un’occasione di mercato particolarmente appetibile: un profilo di grande esperienza internazionale, abituato a palcoscenici di altissimo livello, che potrebbe arrivare a parametro zero senza incidere in modo significativo sul bilancio del club piemontese. Un’operazione in linea con la politica di sostenibilità economica che la Juventus sta cercando di portare avanti negli ultimi anni.

Carnesecchi e Caprile, alternative costose ma giovani

Se l’opzione de Gea rappresenta la via dell’esperienza e del contenimento dei costi, ben diverso è il discorso per gli altri due nomi sul taccuino bianconero.

Il primo è Marco Carnesecchi, da tempo seguito dalla Juventus e oggi pilastro dell’Atalanta. La Dea, forte delle sue prestazioni e della crescita esponenziale del giocatore, lo valuta almeno 30 milioni di euro, cifra importante che obbligherebbe a una riflessione approfondita. Più accessibile, ma comunque oneroso, il profilo di Elia Caprile: il Cagliari potrebbe lasciarlo partire per circa 15 milioni, dopo una stagione che ne ha certificato il talento e la personalità. Tre strade diverse, un unico obiettivo: dare alla Juventus un portiere capace di offrire certezze e continuità, elementi che finora sono mancati troppo spesso.