"Vlahovic sta passando con Branchini, quindi andrà al Bayern Monaco o al Milan' questo è quanto riferito su Juventibus dal giornalista Antonello Angelini. Il centravanti bianconero avrebbe quindi deciso di abbandonare il connazionale Ristic e di affidarsi a uno degli agenti più influenti del panorama europeo. Una mossa che, inevitabilmente, riaccende le voci di mercato attorno al numero 9 della Juventus e che proietta il classe 2000 verso scenari estivi di alto profilo.

Bayern e Milan in pole, Barcellona sullo sfondo

Secondo Angelini quindi, l’approdo di Vlahovic sotto l’egida di Branchini potrebbe riportarlo con forza nel mirino dei già citati Bayern Monaco e Milan.

I bavaresi sarebbero alla ricerca di un profilo fisico e prolifico per rinnovare il reparto offensivo, mentre i rossoneri osservano con attenzione l’evolversi della situazione, pronti a valutare un’operazione ambiziosa qualora si creassero le condizioni giuste. Più defilato, ma comunque presente sullo sfondo, ci sarebbe anche il Barcellona, da tempo attento alle occasioni che il mercato dei grandi attaccanti può offrire. In questo contesto, una permanenza di Vlahovic a Torino non viene esclusa a priori, ma viene considerata dallo stesso Angelini come un’ipotesi meno probabile rispetto alle alternative estere e alla suggestione Milan.

Ingaggio e strategia Juve: il nodo resta economico

A pesare in maniera decisiva sul futuro del centravanti è soprattutto l’aspetto economico.

La Juventus ha intrapreso una politica di contenimento dei costi molto chiara, fissando a 6 milioni di euro netti a stagione il tetto massimo per gli stipendi dei propri calciatori. Una cifra importante, ma che rappresenterebbe un sacrificio notevole per Vlahovic, il quale attualmente percepisce circa 12 milioni di euro annui. Di fatto, un dimezzamento dell’ingaggio che rende complicata la strada del rinnovo. In quest’ottica, il cambio di procuratore assume un significato ancora più marcato: affidarsi a un agente del calibro di Branchini può facilitare contatti e trattative con top club europei in grado di garantire al giocatore un contratto più vicino alle sue attuali aspettative. La Juventus resta alla finestra, consapevole che molto dipenderà dall’equilibrio tra sostenibilità finanziaria e competitività sportiva.