Nella giornata di oggi la Juventus ha presentato una richiesta ufficiale alla FIGC per annullare l'espulsione rimediata da Pierre Kalulu a seguito della simulazione fatta da Alessandro Bastoni nella gara contro l'Inter. Una domanda respinta al mittente dal presidente Gravina e di cui ha voluto scrivere sul proprio account X anche il giornalista Giovanni Capuano: "La richiesta di grazia presentata dalla Juventus per Kalulu non aveva alcuna possibilità di essere accolta. Avrebbe creato un precedente ingestibile su un fatto di campo (la cosa di Lukaku fu totalmente diversa).

Difficile che alla Juventus non lo sapessero. Dunque, la domanda è perché a Torino abbiamo comunque scelto di presentarla. Ah saperlo…"

Juve, i tifosi rispondono a Capuano

Il post scritto da Capuano ha ovviamente acceso il dibattitto fra Interisti e Juventini, alimentando ancora una volta una polemica che sembra proprio non volersi spegnere. "Esatto Giovanni, sono d’accordo. Giusto non dare la grazia L’hanno fatto solo per dire “all’Inter la danno e a noi no” e così possono piangere ancora per qualche giorno" scrive un utente su X provocando i tifosi bianconeri. Un altro invece aggiunge: "Non si sa se ridere o piangere. Adesso dobbiamo anche dare conto del perché si è presentata la domanda. In un mondo normale ci sarebbe stata una presa di posizione a favore di un'ingiustizia colossale e invece fra un po' bisogna scusarsi".

Ravezzani: 'Chiedere la grazia di Kalulu un giorno prima della gara? La Juve facendo cosi non aveva speranze'

Della richiesta fatta dalla Juventus ha scritto su X anche il giornalista sportivo Fabio Ravezzani: "La Juventus chiede la grazia a Gravina per Kalulu. Ci può stare (io la darei). Ma perché renderlo noto solo oggi? A livello politico e mediatico l’iniziativa andava resa nota subito, sottolineando il grave doppio torto subito dal difensore, esempio di correttezza. Ora è pare tardi".

Un messaggio al quale lo stesso Ravezzani ha aggiunto: "Per chi non capisce. Ben sapendo che il ricorso sarebbe stato respinto, la Juve doveva subito puntare mediaticamente su Kalulu vittima che meritava un provvedimento eccezionale. Far passare con forza questo messaggio avrebbe aiutato. Il giorno prima della partita non hai speranze"