Nella giornata di oggi una voce ha iniziato a circolare con sempre maggiore insistenza, rimbalzando tra addetti ai lavori e social network: Juventus e Zeki Celik sarebbero molto vicini a un accordo che li vedrebbe uniti a partire dalla prossima stagione. Il terzino turco, attualmente in forza alla Roma, va infatti verso la scadenza naturale del suo contratto fissata per il prossimo giugno e, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe liberarsi a parametro zero tra pochi mesi.

Un’operazione che, dal punto di vista strettamente tecnico ed economico, rientra perfettamente nei canoni del mercato moderno ma che visto il contesto che stanno vivendo le due squadre, potrebbe creare più di un attrito.

Un affare che accende il dibattito nella Capitale

Il possibile binomio Celik-Juventus, infatti, non starebbe facendo discutere tanto a Torino quanto a Roma. La società giallorossa, secondo quanto filtra, non avrebbe intenzione di assecondare le richieste economiche del calciatore e del suo entourage, ritenute eccessive per un rinnovo. Da qui la sensazione di un rapporto arrivato ai titoli di coda.

Ciò che sta infiammando il dibattito tra i tifosi romanisti è però il calendario: fra meno di due settimane Roma e Juventus si affronteranno in uno scontro diretto potenzialmente decisivo per la corsa alla Champions League. Un incrocio delicatissimo, che rischia di essere condizionato proprio dalle indiscrezioni di mercato.

In molti, nella Capitale, si stanno chiedendo se sarà opportuno schierare titolare un calciatore che potrebbe vestire bianconero già dalla prossima estate, temendo cali di concentrazione o, peggio, episodi controversi destinati a lasciare strascichi polemici.

Il precedente De Vrij e un déjà-vu scomodo

La situazione, inevitabilmente, riporta alla memoria un precedente ancora doloroso per una parte della tifoseria romana e laziale. Era il 2018 quando Stefan de Vrij, allora in uscita dalla Lazio e già promesso sposo dell’Inter, disputò la sua ultima gara in biancoceleste proprio contro i nerazzurri. In quell’occasione, un rigore causato dal difensore olandese spalancò all’Inter le porte della Champions League, chiudendole definitivamente agli uomini di Lotito.

È chiaro che ogni storia fa caso a sé e che mettere in discussione la professionalità di Celik sarebbe ingeneroso. Eppure il calcio vive anche di percezioni, sospetti e simboli. La Roma e Gasperini dovrà quindi gestire con grande attenzione una situazione che a distanza di oltre una settimana sta già facendo discutere.