Un campanello d’allarme che risuona forte dalle parti della Continassa e che rischia di passare inosservato. A lanciarlo è stato il giornalista Mirko Di Natale, che ha acceso i riflettori su una situazione delicata in casa Juventus: quella legata al futuro di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, pilastro della retroguardia bianconera e leader silenzioso dello spogliatoio, è oggi uno dei pochi punti fermi di una squadra ancora alla ricerca di stabilità e certezze. Eppure, dietro a un contratto lungo e apparentemente rassicurante, si nasconde un rischio concreto che potrebbe trasformarsi in una perdita pesantissima per il club.

Una clausola che fa paura: i top club europei alla finestra

Bremer ha rinnovato fino al 2029, un dettaglio che sulla carta dovrebbe mettere la Juventus al riparo da assalti esterni. Ma, come sottolineato da Mirko Di Natale, esiste un aspetto che non può essere ignorato: la clausola rescissoria, fissata intorno ai 60 milioni di euro. Una cifra importante, ma non proibitiva per i grandi club europei. “Per me c’è una situazione sottovalutata in casa Juve e riguarda Gleison Bremer”, ha spiegato il giornalista, evidenziando come società del calibro di Bayern Monaco, Chelsea, Liverpool e Manchester United fossero già interessate in passato e continuino a monitorare il centrale brasiliano. Club che, davanti a una clausola del genere, non avrebbero grandi difficoltà a intervenire con decisione, privando la Juventus del suo difensore più affidabile.

Bremer non si tocca: l’errore da non ripetere

Il punto centrale dell’analisi di Di Natale riguarda la visione strategica del club. “Per la vecchia dirigenza era un giocatore sacrificabile. Nulla di più sbagliato”, ha dichiarato senza mezzi termini. Bremer non è un asset da monetizzare, ma un calciatore attorno al quale costruire il presente e il futuro della Juventus. La sua continuità di rendimento, la capacità di guidare la linea difensiva e l’identificazione con la maglia lo rendono molto più di un semplice valore di mercato. Proprio per questo, secondo il giornalista, la mossa più logica e urgente sarebbe una sola: rimuovere al più presto la clausola rescissoria dal suo contratto. “Bremer non solo non ha valore, ma deve essere il presente dei prossimi anni”, ha concluso Di Natale. Un messaggio chiaro, che chiama la dirigenza bianconera a una scelta forte e lungimirante, per evitare che uno dei simboli della rinascita juventina possa diventare un rimpianto.