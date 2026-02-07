Oggi alla Continassa è una giornata destinata a restare impressa nella memoria recente della Juventus. È il Kenan Yildiz day, il giorno in cui il club bianconero ha blindato ufficialmente uno dei talenti più luminosi del proprio presente e, soprattutto, del proprio futuro. L’attaccante turco classe 2005 ha infatti apposto la firma sul tanto atteso prolungamento di contratto, mettendo fine a settimane di voci, indiscrezioni e presunti corteggiamenti provenienti dall’estero.

Rinnovo pesante e voci spente: Yildiz resta bianconero fino al 2030

Con la nuova intesa, Kenan Yildiz diventa, insieme a Jonathan David, il calciatore più pagato dell’intera rosa juventina.

L’accordo prevede un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione per le prossime quattro stagioni e mezzo, con scadenza fissata al 2030. Una scelta forte da parte della società, che certifica la centralità assoluta del talento turco nel progetto tecnico bianconero. Con questa firma vengono definitivamente spazzate via le voci che parlavano di parti distanti e di un giocatore tentato dalle sirene della Liga e della Premier League. La Juventus ha fatto la sua mossa, riconoscendo a Yildiz uno status da top player e ribadendo la volontà di costruire il futuro partendo dai propri giovani più rappresentativi. Un segnale chiaro anche al mercato: il numero 10 non è in discussione.

Il numero 10 e il futuro: Yildiz simbolo della nuova Juventus

Dopo aver ereditato la maglia numero 10, Yildiz compie un ulteriore passo diventando ufficialmente il simbolo della Juventus che verrà. Attorno a lui la dirigenza intende programmare, investire e costruire una squadra pronta a rilanciarsi ai vertici del calcio italiano ed europeo. In questo percorso potrebbe rivelarsi fondamentale anche la guida di Luciano Spalletti, allenatore che ha già dimostrato di saper valorizzare i giovani e dare struttura ai progetti a lungo termine. Proprio il tecnico toscano potrebbe essere il prossimo a firmare un contratto che lo legherà alla Juventus per gli anni a venire, anche se, come ribadito dallo stesso Spalletti, ogni discorso verrà rimandato al termine della stagione in corso.