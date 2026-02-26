In occasione della partita Juve-Galatasaray valida per i play off di Champions League, i bianconeri sono stati eliminati nonostante si fossero portati sul 3-0. La squadra allenata da Spalletti aveva quasi compiuto l'impresa, ma l'errore di Edon Zhegrova ha mandato su tutte le furie i tifosi della "Vecchia Signora". L'attaccante infatti durante il primo tempo supplementare si è divorato il gol del 4-0.

La riassunto della partita Juve-Galatasaray

Alle 21:00 del 25 febbraio presso l'Allianz Stadium di Torino, la Juventus si è ritrovata ad affrontare il Galatasaray: partita di ritorno dei play off per ottenere un posto agli ottavi di Champions League.

I bianconeri si sono portati in vantaggio al 37' grazie al rigore segnato da Manuel Locatelli. Dal 50' la squadra di Spalletti si è ritrovata a giocare in 10 uomini a causa dell'espulsione di Kelly, ma al 70' Kalulu aveva trovato il raddoppio mentre Mc Kennie all'82' aveva segnato il 3-0. Al 96' Edon Zhegrova si è trovato sui piedi la palla del possibile 4-0 che avrebbe contribuito al passaggio del turno, ma anziché insaccarla in rete l'ha mandata fuori. Al 106' e al 109' sono arrivati i gol di Osihmen e Yilmaz che hanno spento le speranze dei bianconeri per un'ipotetica qualificazione.

Utenti divisi sull'errore di Zhegrova

A differenza di quanto accaduto nel match di andata Juve-Galatasaray, i tifosi bianconeri si sono divisi sulla mancata qualificazione in Champions League: da un lato c'è chi crede che Zhegrova non sia l'unico colpevole, mentre dall'altro c'è chi parla di "errore imperdonabile".

Un tifoso bianconero ha scritto con rammarico: "Come previsto il gol mangiato da Zhegrova lo abbiamo pagato carissimo...Questi giocatori purtroppo non sono all'altezza". Al contrario un utente ha detto: "Edon ha sbagliato, ma prima del suo gol fallito ci siamo mangiati altre occasioni nitide". Un tifoso ha criticato l'attaccante kosovaro: "Ho capito che era finita quando Zhegrova si è divorato il 4-0. Assurdo". Tra i vari utenti c'è chi ha detto che per molto tempo sognerà il gol divorato dall'attaccante e chi invece ha aggiunto: "Come diamine si fa? Sei ai supplementari. Uno in meno. Zero energie dei tuoi compagni. E tu? Ti mangi quel gol".