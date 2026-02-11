La stagione calcistica è ormai entrata nella sua seconda e decisiva parte e a questo punto dell’anno, in casa Juventus si comincia a tirare una linea per valutare le operazioni impostate la scorsa estate. Tra cessioni temporanee, prestiti con diritto o obbligo e incastri finanziari, la dirigenza bianconera osserva con attenzione l’andamento dei propri giocatori lontani da Torino, consapevole che da molte di queste situazioni dipenderanno le strategie del prossimo mercato. Tra tutti i dossier aperti, ce n’è uno che più di altri tiene col fiato sospeso la Continassa: quello legato a Nico Gonzalez, attaccante argentino attualmente in prestito all’Atletico Madrid.

Il prestito di Nico Gonzalez e una clausola tutt’altro che scontata

Il futuro di Nico Gonzalez in Spagna resta ancora tutto da scrivere. Secondo quanto riportato su YouTube dal giornalista Gianni Balzarini, la sua conferma a titolo definitivo da parte dell’Atletico Madrid è tutt’altro che automatica e dipenderà da una serie di condizioni ben precise. Nella Liga mancano ancora 15 giornate al termine del campionato, ma per far scattare l’obbligo di riscatto l’Atletico dovrebbe impiegare l’attaccante in almeno 9 partite, ciascuna con un minutaggio minimo di 45 minuti. Un vincolo che rende la situazione delicata e complessa, soprattutto considerando le rotazioni, le scelte tecniche e i problemi fisici che colpiscono l'argentino con una certa ricorrenza.

Una partita che vale 28 milioni: la Juve osserva e spera

Se le condizioni previste dal contratto di prestito dovessero essere rispettate, l’Atletico Madrid sarebbe obbligato a versare automaticamente 28 milioni di euro nelle casse della Juventus. Una cifra significativa, sulla quale il club bianconero fa affidamento in vista della prossima estate. Quelle risorse rappresenterebbero infatti ossigeno puro per il bilancio e una base importante per finanziare nuove operazioni in entrata. Proprio per questo, la Juventus segue con estrema attenzione ogni impiego di Nico Gonzalez in Liga, consapevole che il suo minutaggio può fare la differenza non solo sul piano sportivo, ma soprattutto su quello economico. La sensazione, come sottolineato da Balzarini, è che la questione resti apertissima e destinata a far discutere fino alle ultime settimane di campionato.