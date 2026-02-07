La Juventus è chiamata a una risposta immediata, di quelle che possono ridare fiducia a un ambiente scosso. La pesante sconfitta per 3-0 incassata in Coppa Italia contro l’Atalanta ha lasciato strascichi evidenti per un passivo netto, forse anche troppo, difficile da digerire e che impone una reazione forte e convincente. L’occasione arriverà già domenica sera in campionato, quando all’Allianz Stadium farà visita la Lazio di Maurizio Sarri, avversario storico e sempre temibile, ma che in questo momento sembra rappresentare il rivale ideale per tentare un rilancio immediato.

Juve, obbligo riscatto dopo il tonfo in Coppa Italia

La sfida contro i biancocelesti assume un valore che va ben oltre i tre punti. Dopo il ko contro l’Atalanta, la Juventus non può permettersi ulteriori passi falsi, soprattutto davanti al proprio pubblico. Servirà una prova di carattere, intensità e lucidità, elementi mancati nella notte di Coppa Italia. Battere la Lazio significherebbe archiviare in fretta la delusione e dimostrare che lo scivolone è stato soltanto un incidente di percorso. Dal punto di vista mentale, il match rappresenta un vero e proprio bivio: una vittoria confermerebbe le ambizioni europee dei bianconeri, una battuta d’arresto rischierebbe invece di alimentare dubbi e tensioni in un momento già delicato della stagione.

Lazio in difficoltà: occasione da non sprecare

Dall’altra parte, la Juventus si troverà di fronte una Lazio alle prese con una stagione a dir poco travagliata. Le cessioni di elementi cardine come Castellanos e Guendouzi nel mercato di gennaio hanno obiettivamente indebolito una rosa che già mostrava limiti strutturali, riducendo qualità e profondità nelle rotazioni. A complicare ulteriormente il quadro è arrivata la recente querelle che ha coinvolto Alessio Romagnoli e il suo agente, prima dati in partenza per l'Arabia e poi fatti restare a Formello da Lotito, una vicenda che ha contribuito a rendere l’ambiente biancoceleste ancora più teso e insoddisfatto. In questo contesto, la squadra di Sarri appare fragile sul piano mentale e meno compatta rispetto al passato.

Proprio per questo la Juventus potrebbe e dovrebbe sfruttare le difficoltà dell’avversario, colpendo una Lazio vulnerabile per rilanciarsi in classifica. Un successo consentirebbe ai bianconeri di mettere pressione sia al Napoli che alla Roma, dirette concorrenti nella corsa al quarto e al terzo posto.