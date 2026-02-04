L'ex dirigente Luciano Moggi è intervenuto ai microfoni della trasmissione Juventibus e parlando della Juventus e di alcune individualità bianconere ha detto: "Zhegrova è arrivato infortunato e sta avendo difficoltà nel recuperare. Quindi criticarlo non mi sembra corretto, al massimo si può puntare il dito su chi ha scelto di prenderlo nonostante si sapesse dei suoi problemi fisici. Koopmeiners è un mistero e credo che abbia addosso un peso morale più che fisico. Non tutti sanno reggere il peso della maglia bianconera e l'olandese mi sembra uno di questi.

Voglio dire, nell'Atalanta era sempre uno dei migliori non capisco perché a Torino debba essere sempre uno dei peggiori. Openda? Se restava dove era probabilmente starebbe stato meglio. Diciamo che non è da Juventus".

Moggi: 'Spalletti sta facendo un miracolo'

Moggi ha proseguito parlando di Spalletti: "Dissi che sarebbe il caso di rinnovare a Spalletti, anche perché credo che se lo meriti. Ha portato nello spogliatoio personalità e un pregresso di titoli ed esperienza che sta permettendo alla squadra di crescere, di andare in campo e provare a vincere. A mio avviso sta facendo un miracolo. Detto questo la Juve non è una rosa che può pensare di vincere trofei, deve puntare il quarto posto e anche li avrà delle difficoltà.

Poi bisogna avere sempre equilibrio, perché si passa da vincere una partita e parlare di scudetto a perdere una gara e parlare di serie B".

Sul mercato: "Io Boga non so onestamene dove giocava, per cui non posso esprimermi. Holm l'ho visto nel Bologna, parliamo di un calciatore discreto ma niente di particolare. Detto questo, non c'erano grandi disponibilità in generale e a parte la Roma, che si è migliorata, le altre avevano hanno fatto poco, perché di poco avevano bisogno. Certo è che alla Juventus serviva un centrocampista ma hanno preso un trequartista".

Juve, commentano le parole di Moggi

Tanti tifosi hanno ascoltato e commentato sul web le parole di Moggi: "Poi arriva Lucianone nostro e, finalmente, le scempiaggini del tipo “Boga e Holm sono ottimi acquisti” oppure “Openda è un ottimo giocatore” lasciano il posto alla dura realtà" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Miracoli? Moggi deve smettere di parlare di calcio moderno. La Juve non è assolutamente scarsa e dopo l'Inter è la squadra più forte in Italia".