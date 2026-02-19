Il giornalista sportivo Luca Momblano ha parlato ai microfoni di Juventibus del rinnovo con il club bianconero di Dusan Vlahovic: "E' impossibile da quanto capisco che il serbo possa prolungare con la Juve a cifre superiori a quelle di Kenan Yildiz. Questo porta a 0 le possibilità? Non me la sento di dirlo, visto che stiamo per entrare solo nel mese di marzo. Detto questo, Vlahovic sta apprezzando molto il modo di lavorare di Spalletti e ha odorato che il tecnico toscano in questo momento ha forza nelle scelte che si fanno alla Continassa. Spalletti dal canto suo si tiene sempre buono Vlahovic, gli parla, gli fa i complimenti, lo tiene vivo e lo valorizza giorno dopo giorno.

Come dire che per lui il numero 9 era e sarà quando rientra il titolare nel ruolo".

Yildiz e quel rinnovo da 6 milioni di euro

Parole, quelle di Momblano, che fissano un tetto massimo all'ingaggio che la Juventus vorrebbe dare a Vlahovic. Yildiz infatti, ha rinnovato da poco un contratto che lo legherà al club bianconero fino al 2031 a 6 milioni di euro l'anno, diventando insieme a Jonathan David il calciatore più pagato dell'intera rosa. Vlahovic, che a giugno vedrà terminare l'accordo fatto con la precedente gestione societaria e che gli ha permesso di guadagnare in una stagione la somma monstre di 12 milioni di euro, dovrebbe quindi "accontentarsi" della metà rispetto a quanto percepito finora.

Una cifra comunque molto importante, che l'attaccante potrebbe anche accettare vista quella sembrerebbe una scarsa quantità di alternative.

Vlahovic e il dietro front di alcuni top club

Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira infatti, il procuratore di Dusan Vlahovic avrebbe terminato da poco il giro dei club contattati per capire le loro intenzioni con il centravanti. In ballo ci sarebbero state società del calibro di Bayern Monaco e Barcellona, entrambe alla ricerca di un bomber titolare per la prossima stagione. Stando alle parole di Schira però, nessun club avrebbe manifestato una seria intenzione di puntare sul classe 2000, lasciando interdetti sia il calciatore che il suo staff. Ecco perché una permanenza di Vlahovic alla Juventus, anche a cifre più moderate, non sarebbe più da scartare come ipotesi.