Uno dei temi più caldi nelle ultime settimane in casa Juventus è stato il rinnovo in bilico di Weston McKennie, centrocampista ritenuto fondamentale da Spalletti che a fine anno avrebbe visto il suo contratto scadere. Secondo quanto raccontato dal giornalista Matteo Moretto su Youtube però, le parti in queste ore avrebbero trovato l'accordo di massima per proseguire insieme

McKennie vicino al prolungamento con la Juve

Moretto ha quindi spiegato: "McKennie ha detto si al progetto bianconero e rinnoverà il contratto con la Juventus fino al 2030. Una trattativa lunga, durata più di un anno, che negli scorsi mesi si è sviluppata e spesso arenata a causa delle cifre in ballo.

C'è sempre stata un po' di incertezza per la distanza fra le parti in merito ai costi accessori della trattativa, alle commissioni e allo stipendio del calciatore. Però, come dicevo già da inizio febbraio, ero certo che la Juventus avrebbe fatto un altro tentativo per convincere il ragazzo a restare e cosi è stato. Per il rinnovo di McKennie si parla dunque ci una somma molto vicina ai 4 milioni di euro netti a stagione e in tutto questo è stata determinante la volontà dello stesso americano, che con il passare del tempo si è trovato sempre meglio nella Juve e ha capito che il suo percorso in bianconero non sarebbe dovuto finire con la stagione in corso. Un sospiro di sollievo quindi per i bianconeri, che evitano di perdere un calciatore a 0 sul quale c'erano già diversi club, soprattutto dall'estero, con Atletico Madrid e qualche società del MLS che erano in prima fila".

Spalletti e il secondo rinnovo da blindare

Ancora Moretto: "Il prossimo tassello che vuole aggiungere la società bianconera è il rinnovo di Spalletti. Le parti stanno trattando da diverse settimane, visto che il toscano va in scadenza nei prossimi mesi. L'obiettivo del club piemontese, nonostante gli ultimi risultati un po' complicati, è quello di proseguire con l'allenatore da Certaldo e quindi dopo il rinnovo di McKennie alla Continassa ci si focalizzerà sulla questione del tecnico. La Juventus è convinta ed è disposta ad andare sul mercato la prossima estate per consegnare a Spalletti i giocatori che lui indicherà".