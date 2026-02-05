La Juventus guarda già alla prossima stagione e lo fa con idee sempre più chiare sul mercato dei parametri zero. In un contesto in cui sostenibilità economica e qualità tecnica devono necessariamente andare di pari passo, il club bianconero starebbe valutando con grande attenzione un profilo che risponde perfettamente a entrambe le esigenze: Marcos Senesi. Il difensore argentino, attualmente in forza al Bournemouth, rappresenterebbe un’occasione difficilmente replicabile e, proprio per questo, a Torino sarebbero convinti di affondare il colpo in vista della prossima estate.

Senesi, occasione a costo zero che intriga la dirigenza

Secondo quanto filtra dagli ambienti vicini al club, Senesi dovrebbe liberarsi dal Bournemouth al termine della stagione, chiudendo la propria esperienza in Premier League senza rinnovo e diventando così un parametro zero di lusso. Un’opportunità che l’amministratore delegato bianconero Damien Comolli non avrebbe alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire. La Juventus, infatti, è alla ricerca di un difensore affidabile, esperto a livello internazionale e pronto a inserirsi subito nelle rotazioni della prima squadra, Per convincere Senesi e anticipare la concorrenza, la Juventus avrebbe già messo sul tavolo un’offerta importante: un contratto quadriennale da circa 3 milioni di euro a stagione.

Una proposta ritenuta competitiva e in grado di soddisfare le richieste del giocatore, oltre a garantire stabilità e centralità nel progetto tecnico bianconero. Non mancano, però, le insidie. Sul difensore argentino avrebbero infatti messo gli occhi anche club di primo piano della Premier League come Manchester United e Chelsea, pronti a inserirsi nella corsa qualora si aprisse ufficialmente la trattativa. Proprio per questo la Juventus starebbe cercando di muoversi con anticipo, sfruttando i buoni rapporti e la volontà del calciatore di affrontare una nuova sfida in un contesto storico come quello della Serie A.

Le caratteristiche tecniche di Marcos Senesi

Senesi è un difensore centrale mancino, solido fisicamente e dotato di una buona capacità di lettura delle situazioni di gioco.

Forte nel gioco aereo e aggressivo nell’uno contro uno, si distingue anche per una discreta qualità nell’impostazione dal basso, qualità sempre più richiesta nel calcio moderno. La sua esperienza tra Feyenoord, Premier League e nazionale argentina lo rende un profilo completo, ideale per rinforzare una retroguardia che punta a tornare ai massimi livelli anche in campo internazionale.