"Io la mano sul fuoco sul rinnovo di Spalletti non ce la metto" questa è la frase simbolica usata da Nicolò Schira in uno dei suoi ultimi video pubblicati su Youtube. Il giornalista ha poi spiegato: "Qualcuno ha detto che a gennaio la Juventus e il toscano si sono incontrati ma non è cosi, perché del futuro del tecnico ne parleranno in primavera e più ad aprile che a marzo. E' chiaro che se la squadra arrivasse fra le prime quattro avrebbe un senso ripartire da lui. Perché comunque Spalletti si sarebbe qualificato in Champions, obiettivo primario del club, e avrebbe dato gioco a una formazione che prima sembrava persa.

Nel caso peggiore però bisognerebbe fare altri ragionamenti: perché la Juve è già uscita dalla coppa Italia, perdendo per 3 a 0 con l'Atalanta e rischia seriamente di essere eliminata proprio dalla coppa dei campioni, dove ha preso una sonora batosta dal Galatasaray. Quindi i miglioramenti ci sono stati e anche la classifica ha visto la Juve risalire di diverse posizioni rispetto a quando c'era Tudor, ma non credo che queste cose basterebbero a confermare Spalletti, specie se la qualificazione alla prossima Champions dovesse venire meno".

Juve, Schira: 'Spalletti gode della stima dei dirigenti ma senza Champions questa potrebbe non bastare'

Ancora Schira: "Spalletti gode della stima di Comolli e di John Elkann ma credo sia difficile che la Juventus possa ripartire da un allenatore che avrebbe mancato l'obiettivo Champions.

Allora attenzione perché stanno già cominciando a circolare dei nomi: uno sarebbe un profilo giovane ma che ha vinto dei trofei, un altro sarebbe un ritorno di fiamma e un altro ancora rappresenterebbe un profilo emergente e straniero. Insomma, qualche voce già sta uscendo e questo non è un segnale da sottovalutare, soprattutto per un club che vede nei 60/70 milioni di euro dati dai proventi della Champions, un'entrata determinante per il proprio futuro".

I tifosi si schierano con Spalletti

Le parole di Schira hanno messo in agitazione una parte del web bianconero: "Non confermare Spalletti sarebbe da principianti e soprattutto incompetenti" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Spero proprio che il rinnovo arrivi al più presto , così da mettere fine a queste voci. Spalletti va confermato a prescindere dal risultato finale, allena una squadra che fa acqua da tutte le parti. Siamo seri per favore".