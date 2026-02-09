Marco Tardelli ha presenziato insieme a Zibi Boniek all'anteprima del docu-film "Juventus, Primo Amore" prodotto da Lux Vide in collaborazione con Rai Documentari. L'ex calciatore, con l'occasione, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle differenze fra la vecchia Juventus e quella attuale, tirando delle vere e proprie bordate ai dirigenti che oggi occupano una scrivania alla Continassa. "Cosa manca oggi rispetto ad allora? Uno che ami la Juve: l’Avvocato non la usava come business" ha detto Tardelli, lanciando la prima frecciatina.

Tardelli: 'Non l'ho mai conosciuto ma mi manca Andrea Agnelli: almeno con lui c'era qualcuno con cui parlare'

L'ex calciatore, non contento, ha proseguito: "Ora invece i proprietari non seguono molto. Non ho avuto un grandissimo rapporto con Andrea Agnelli ma lo rimpiango, perché era sul campo e c’era qualcuno con cui poter parlare. Adesso sono entrati i francesi e, nonostante abbiano fatto un disastro, restano lì". Parole, quelle di Tardelli, che sono destinate a lasciare degli strascichi sia per l'importante del personaggio che le ha pronunciate, sia per il tema toccato dall'ex centrocampista.

Juventus, la quiete dopo la tempesta grazie a un solo uomo, Luciano Spalletti

Prima dell'avvento di Luciano Spalletti nella Juventus, attorno al club bianconero non si respira affatto un buon clima.

Tantissimi tifosi della formazione bianconera, delusi dai risultati ottenuti dalla squadra e dal club, avevano puntato il dito proprio sulla dirigenza e sulla mancanza di empatia che emanavano personaggi come John Elkann e Damien Comolli. Le parole di Ardoino e i tentativi di scalata fatti dalla sua Tether, tutti falliti, avevano poi aizzato un fuoco social che divampava giornalmente. Solo un cambio di rotta netto, le vittorie e un sistema di gioco più rodato, doni elargiti da Luciano Spalletti, hanno riportato quiete nell'ambiente. Certo è che le parole di Tardelli, unite a qualche risultato negativo di troppo, come l'eliminazione dalla coppa Italia contro l'Atalanta e il 2 a 2 di campionato contro la Lazio, potrebbero riaccendere quella brace che a oggi sembrerebbe sopita.