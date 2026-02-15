E' finita da poche ore la gara vinta dall'Inter per 3 a 2 nei confronti della Juventus ma le polemiche per quanto accaduto sul prato di San Siro non sembrano volersi placare. Il popolo bianconero è in sommossa sul web per l'errore evidente commesso dall'arbitro La Penna, reo di aver espulso Kalulu per un doppio giallo difficile da accettare. Proteste su proteste che hanno spinto Paolo Ziliani ha scrivere un messaggio su X nel quale il giornalista cerca di placare gli animi a modo suo: "In un certo senso fa piacere constatare che chi ha beneficiato per decenni di scippi e rapine del secolo compiuti a danno della concorrenza comprenda quanto brutto sia, e amaro e doloroso, ritrovarsi vittime anche se solo una tantum di un furto con scasso.

Solo, per una questione di decenza sarebbe il caso di evitare spargimenti di lacrime".

Ziliani e il richiamo ai tanti precedenti fra Inter e Juventus

Ziliani ha poi richiamato alla memoria una lunga serie di episodi arbitrali controversi che hanno segnato nel tempo le sfide tra Inter e Juventus, citando casi emblematici come Ceccarini-Ronaldo o quello di Orsato-Pjanić e più in generale, numerosi confronti diretti caratterizzati a suo giudizio da interpretazioni regolamentari sistematicamente favorevoli al club bianconero. In tale contesto, Ziliani sottolinea come sia stato sufficiente, questa volta, un singolo errore arbitrale a danno della Juventus per provocare una reazione sproporzionata e un’immediata sollevazione mediatica.

Secondo Ziliani, dopo decenni nei quali le partite tra Juventus e Inter si sarebbero spesso trasformate in una sequenza di decisioni arbitrali discutibili, sempre a beneficio della Vecchia Signora, l’episodio più recente di Kalulu ha rappresentato una clamorosa inversione di prospettiva. Un errore evidente contro la Juventus ha infatti innescato una dura presa di posizione da parte della dirigenza bianconera, a partire da Giorgio Chiellini, che per anni, secondo Ziliani, avrebbe però mantenuto il silenzio di fronte a decisioni arbitrali contestate e ritenute penalizzanti per club rivali come Napoli, Milan e Roma. Il tutto si è poi tradotto in una valanga di processi mediatici diffusi in modo capillare su tutte le principali piattaforme di informazione.

I tifosi rispondono a Ziliani

Le parole di Ziliani hanno scatenato i tifosi che lo seguono sul web: "E di episodi ce ne sono tanti, tanti altri. Un non-rigore inventato per un intervento di Dumfries; un gol in rovesciata annullato a Lautaro per un fallo di Alex Sandro su Chiellini ; falli di mano di De Ligt a iosa ignorati e anche ieri ci sarebbe un fallo di mano di Cambiaso" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Perché avevi dubbi sul finto prete che sparge prediche ogni settimana per poi rendersi puntualmente ridicolo come fatto ieri nelle interviste? Imbarazzante!".