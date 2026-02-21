Il giornalista Claudio Zuliani ha parlato su Youtube delle ultime dichiarazioni fatte dal tecnico della Juventus Luciano Spalletti: "La conferenza stampa che ci porta alla gara con il Como ci ha consegnato uno Spalletti con occhi delusi. Mi è sembrato un allenatore stanco, rassegnato quasi svuotato e questo perché secondo me ha capito dove è finito. Perché quando si approda alla Continassa, giocatori e allenatori pensano in una maniera condizionata dalla campagna mediatica esterna. Quando entrano davvero dentro alla Juve, allora bastano poche settimane, magari qualche volta uno o due mesi e poi capiscono immediatamente dove si sono ritrovati ad essere, ovvero nel luogo dell'ingiustizia.

E allora attenzione perché quando Spalletti dice "Beh, ma se il problema è il mio contratto, firmo subito" è come dire che il suo prolungamento non risolverebbe cose ben più gravi. Perché questa squadra si trova in una situazione particolarmente difficile ancora una volta".

Zuliani: 'La Juve se esce col Galatasaray sarebbe alla terza eliminazione consecutiva in Champions'

Zuliani ha proseguito: "Facciamo l'ipotesi che la squadra uscisse dalla Champions League nei play-off, che può capitare visto il 2-5 dell'andata. Ora, considerato che proprio i play-off corrispondono ai vecchi gironi, prima che si arrivi alla fase delle eliminazioni dirette che contano, sarebbe la terza volta consecutiva che si esce in quella maniera lì.

Sarebbe accaduto con tre allenatori diversi, tre dirigenze diverse e tre squadre diverse nelle ultime tre uscite dalla Champions consecutive. Roba mai vista. Quindi l'amarezza che traspare dal volto di Spalletti mentre parla di Juve-Como è quella di un uomo che sta lanciando dei segnali, dei messaggi. Ci sta dicendo "Mettiamoci giù, facciamo il contratto, andiamo avanti, però poi come andiamo avanti?".

Juve, i tifosi rispondono a Zuliani

Le parole di Zuliani hanno acceso il dibattito sul web: "Con i soldi sperperati sul mercato dalle varie dirigenze che si sono succedute da 5 anni ad ora, si poteva allestire una squadrone al top anche a livello europeo" scrive deluso un tifoso su Youtube. Un altro poi ha aggiunto: "Che poi basta prendere gente di calcio, tanto i soldi li spendono lo stesso...Non mi sembra che la campagna acquisti dell'anno scorso sia stata così economica".