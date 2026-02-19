La sconfitta in Champions League contro il Galatasaray ha lasciato scorie pesanti in casa Juventus. Non solo per il risultato, ma per le risposte fornite da alcuni singoli finiti inevitabilmente sotto accusa. Secondo quanto riportato dalla La Gazzetta dello Sport, a deludere in maniera particolare sarebbero stati Loïs Openda, Edon Zhegrova, Michele Di Gregorio e Federico Gatti. Quattro situazioni diverse, ma accomunate da un rendimento ritenuto insufficiente per una squadra che punta a tornare stabilmente ai vertici europei. E in vista dell’estate, il loro futuro a Torino appare sempre più in bilico.

Un rendimento che non basta

Il caso più delicato è quello di Michele Di Gregorio, unico titolare fisso del gruppo finito nel mirino. L’ex Monza, arrivato tra grandi aspettative, nelle ultime settimane ha commesso errori pesanti, incidendo negativamente su più di una partita. Alla Juventus, storicamente, il portiere è sempre stato un valore aggiunto: capace magari di compiere una sola parata a gara, ma decisiva. Oggi, invece, la sensazione diffusa è che al primo tiro possa arrivare il gol, ed è ciò che è accaduto con troppa frequenza nelle recenti uscite europee e non solo. Un dettaglio che pesa, soprattutto in una competizione dove l’episodio fa la differenza.

Diversa ma altrettanto deludente la situazione di Openda e Zhegrova, arrivati in estate per aumentare qualità e imprevedibilità nel reparto offensivo.

Il kosovaro è stato frenato anche da problemi fisici che ne hanno limitato continuità e brillantezza, ma nelle poche apparizioni non è riuscito a lasciare il segno. Openda, invece, si era presentato come centravanti di riferimento, dichiarando di sentirsi una prima punta pura. In campo, però, ha spesso sbagliato movimenti e conclusioni elementari, soprattutto in area di rigore. Errori che a certi livelli si pagano a caro prezzo.

Infine Federico Gatti, finito ai margini nelle ultime settimane. Le sue caratteristiche fisiche e aggressive non sembrano integrarsi perfettamente con le richieste tattiche di Luciano Spalletti, che pretende difensori abili nell’impostazione e nella gestione della linea alta.

Il risultato è un impiego ridotto e una prospettiva che, ad oggi, non appare in linea con il progetto tecnico.

Estate di cambiamenti e riserve all’altezza

La dirigenza bianconera, alla luce di queste valutazioni, starebbe già ragionando su una mini rivoluzione estiva. L’idea non è soltanto quella di cedere chi non ha convinto, ma soprattutto di alzare il livello complessivo della rosa. Spalletti ha individuato un undici titolare affidabile, capace di esprimere un buon calcio quando tutti sono al massimo della condizione. Il problema emerge però al momento dei cambi: appena si prova a ruotare, il livello si abbassa sensibilmente.

In un calendario sempre più fitto tra campionato e coppe, avere seconde linee competitive è fondamentale.

La Juventus del futuro dovrà costruire una panchina in grado di garantire qualità, personalità ed esperienza, così da far rifiatare i big senza compromettere rendimento e risultati. Serviranno profili pronti, non scommesse, capaci di inserirsi immediatamente nei meccanismi tattici.

L’estate si preannuncia dunque intensa. L’obiettivo è chiaro: trasformare le delusioni europee in un punto di ripartenza, costruendo una rosa più profonda e omogenea. Solo così la Juventus potrà tornare a competere ad alti livelli e ridurre quel divario emerso nelle notti che contano davvero.