La Juventus ha giocato una partita splendida contro il Galatasaray e sui piedi di Edon Zhegrova è capitata l’occasione che avrebbe potuto cambiare il match e portare la squadra agli ottavi. Un’opportunità enorme, forse irripetibile, che però non è stata sfruttata. Dell’errore del numero 11 bianconero ha parlato anche Fabio Caressa sul suo canale YouTube: “Ieri Zhegrova non poteva sbagliare. Abbiamo rivisto la Juventus, quella che eravamo abituati a vedere. La Juventus coltello tra i denti. Abbiamo visto Yildiz che si sarebbe squarciato. Abbiamo visto Thuram piangere perché sbaglia un gol.

Abbiamo visto anche David passare il pallone all’indietro dentro l’area di rigore invece che tirare in porta di poca personalità. Abbiamo visto anche Zhegrova sbagliare un gol inverosimile. Ci sono momenti, ragazzi, in cui nella vita non si può sbagliare. Io lo so che è giusto quello che sentite dire sempre, che nella vita si sbaglia, si cade, ci si rialza. Certo che è così, ma nella vita ci sono dei momenti in cui non puoi sbagliare”.

Caressa duro sull’errore decisivo

Le parole del giornalista non lasciano spazio a interpretazioni. Secondo Caressa, l’occasione capitata a Edon Zhegrova rappresentava uno di quei crocevia che possono indirizzare una stagione intera. La Juventus vista contro il Galatasaray è stata intensa, feroce, determinata.

Una squadra che ha lottato su ogni pallone, trascinata dall’orgoglio e dalla voglia di ribaltare una situazione complicata.

Eppure, nel calcio, spesso tutto si riduce a un episodio. E quell’episodio è arrivato sui piedi del numero 11, che a pochi passi dalla porta non è riuscito a trovare la rete. Caressa ha poi aggiunto che Zhegrova doveva fare meglio: “Ieri Zhegrova non poteva sbagliare. Non voglio dare addosso al giocatore, per carità, ripeto, si può, ma ci sono dei momenti decisivi che ti cambiano la carriera, la storia, le stagioni. Sono momenti in cui in cui decidi quello che sei e ci sono nella vita quei momenti lì”.

Un’analisi che va oltre il singolo errore tecnico. È un discorso mentale, di personalità, di capacità di reggere la pressione nei momenti chiave.

La Juventus aveva dato segnali importanti, mostrando carattere e spirito di sacrificio. Proprio per questo, quell’errore pesa ancora di più, perché avrebbe potuto trasformare una grande prestazione in una notte memorabile.

Futuro in bilico per Zhegrova

Nel frattempo, la società riflette. Il futuro di Zhegrova è tutt’altro che definito e nei prossimi mesi verranno fatte valutazioni approfondite. Il kosovaro, arrivato tra aspettative e curiosità, finora non è riuscito a convincere fino in fondo. Ha trovato poco spazio e, quando è stato chiamato in causa, non sempre è riuscito a incidere.

Anche sotto la gestione di Luciano Spalletti il suo rendimento non ha avuto quell’impennata che in molti si aspettavano.

Va però ricordato che nella prima parte di stagione il giocatore è stato ancora condizionato dal problema fisico per cui era stato operato nel dicembre 2024. Un fattore che può aver inciso sulla brillantezza e sulla continuità.

Resta il fatto che, a certi livelli, serve concretezza. La Juventus ha bisogno di esterni capaci di decidere le partite, soprattutto nelle competizioni europee. L’errore contro il Galatasaray inevitabilmente entrerà nelle valutazioni complessive. Tuttavia, la stagione non è finita e Zhegrova ha ancora tempo per cambiare la narrazione.

Il talento non si discute, ma ora servono segnali forti. Perché nel calcio, come ha sottolineato Caressa, esistono momenti che definiscono un percorso. E il numero 11 bianconero sa di non poterne sbagliare altri.